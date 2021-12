Vinicius, le Ballon d’Or du futur ?

01/12/2021

Le à 10h00 CET

pari

Le football connaît un changement générationnel évident. Le dernier Ballon d’Or de Leo Messi, le septième et le plus controversé, est déjà dans la salle des trophées de l’acteur le plus dominant au monde. Son règne semble plus que jamais remis en cause avec un inquiétant manque d’adaptation au Paris Saint Germain et des qualités physiques visiblement diminuées ces derniers temps. Le temps est venu pour de nouveaux talents de prendre le relais et aujourd’hui il est impossible de ne pas regarder le trident composé de Mbappé, Haaland et Vinicius.

Les trois frappent bruyamment aux portes d’un Ballon d’Or 2022 qui sera complètement atypique lors de la Coupe du monde de fin d’année. La performance de ces joueurs lors de l’événement au Qatar promet d’être au cœur de leurs chances de remporter le prix individuel le plus prestigieux du football. Vinicius et Mbappé commencent tous deux avec un avantage sur Haaland qui ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde. Les deux candidats auront des équipes importantes pour remporter le trophée, le Brésil croyant de plus en plus en Vinicius au lieu d’un Neymar qui continue d’être courtisé par les blessures.

Nous verrons si l’évolution de Vinicius poursuit son cours naturel en 2022. Au cours du dernier quart seulement de 2021, le carioca est sorti de la carte avec 11 buts et 7 passes décisives en 19 matchs. Le Brésil doit déjà remporter une Coupe du monde après avoir connu l’une des plus longues sécheresses de son histoire sans soulever le trophée depuis 2002. Vinicius pourrait être l’acteur clé pour ramener la Canarinha à sa place historique et s’il maintient également ce niveau dans l’OMS sait si le Real Madrid ne pourrait pas se retrouver avec le Ballon d’Or derrière lui. Pauvres ceux qui ont ri il y a quelques mois à peine.