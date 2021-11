Vinicius, le duo de mode en Europe

11/07/2021

Act à 18h15 CET

Les attaquants du Real Madrid, Karim Benzema et Vinícius Júnior, forment l’une des paires les plus en forme du football européen. Les Français (10) et les Brésiliens (7) ajoutent un total de 17 buts dans ce que nous avons été en Liga et sont le deuxième meilleur buteur du football européen: seul celui du Bayern, formé par Robert Lewandowski (13) et Serge Gnabry (6), ajoutez plus de buts (19).

Le Français, qui a récemment renouvelé avec le club jusqu’au 30 juin 2023, vit l’un des moments les plus doux de sa carrière : il a 14 buts et huit passes décisives en un total de 15 matchs toutes compétitions confondues. Les statistiques sont claires : cette saison 2021/22 ajoute un but toutes les 94 minutes et est la principale référence offensive de l’équipe de Carlo Ancelotti.

17 – @Benzema (10) et @vinijr (7) ajoutent 17 buts en @LaLiga cette saison, un chiffre qui dans les cinq grands championnats européens ne dépasse que la paire de @FCBayernES (19 – Robert Lewandowski (13) et Serge Gnabry ( 6)). Poudre à canon. pic.twitter.com/K4FpMwNGtb – OptaJose (@OptaJose) 6 novembre 2021

Le Brésilien, de son côté, s’est définitivement imposé au Real Madrid. À son électricité et à son débordement, il a ajouté une grande capacité de définition, ce qui fait de lui un footballeur total cette saison : il compte neuf buts et sept passes décisives entre toutes les compétitions.. Son impact sur le jeu est total et avec Karim Benzema, il est devenu une figure importante du système de l’entraîneur italien.

Le Real Madrid n’a pas échoué face au Rayo Vallecano

L’équipe de Carlo Ancelotti a remporté, non sans souffrir, le Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu et a été provisoirement leader et en l’absence de ce que fait la Real Sociedad lors de son match contre le CA Osasuna. Les blancs ajoutent 27 points sur 16 possibles et ajoutent un total de quatre matchs consécutifs sans perdre en Liga avec 10 points sur les 12 derniers.

Ceux de la capitale l’ont emporté avec les buts de Toni Kroos et Karim Benzema et ont fait leurs devoirs avant la troisième pause pour les équipes nationales. Le Français est précisément, avec le Brésilien Vinícius Júnior, l’un des joueurs les plus transcendants de la Liga cette saison..