Vinícius, le joueur latino-américain le plus revalorisé

11/09/2021 à 18:34 CET

L’ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Junior, est devenu l’acteur latino-américain avec la plus forte augmentation (10M€) de sa valeur marchande cette saison 2021/22. Actuellement, l’attaquant a un coût économique de 50 millions d’euros, bien qu’il ne fasse pas encore partie du top 10 des joueurs latino-américains les plus précieux.

Le Brésilien, qui est l’un des joueurs les plus en forme du championnat espagnol, il totalise neuf buts et sept passes décisives jusqu’à présent cette saison et est l’un des joueurs les plus décisifs de l’équipe de Carlo Ancelotti au Santiago Bernabéu. En plus de son électricité et de son débordement, le joueur a sensiblement amélioré sa définition devant le but : 39% de ses buts en tant que membre de l’équipe première du Real Madrid l’ont été dans cette 2021/22.

L’ancien joueur de Flamengo (50M€) est actuellement le 12ème joueur du classement avec la valeur marchande la plus élevée, où Neymar, Messi et Marquinhos sont ceux qui montent sur le podium. La liste est configurée par : Richarlison (55M€), Alisson (60M€), Fabinho (60M€), José María Giménez (60M€), Gabriel Jesús (60M€), Fede Valverde (65M€), Casemiro (70M€), Marquinhos (75M€ ), Leo Messi (80M€) et Neymar (100M€).

Un duo meurtrier avec Karim Benzema

Vinícius a quitté Flamengo avec une valeur de 30 millions d’euros et a atteint sa valeur maximale en février 2019, lorsqu’il est passé à 70 millions d’euros.. Depuis lors, il vit dans une oscillation permanente, en phase avec ses performances au Real Madrid, et sa valeur réelle a oscillé entre 40 et 50 millions d’euros au cours des deux dernières années. Depuis janvier 2021, il a augmenté d’un total de 10 millions d’euros et sa valeur actuelle reste à 50 millions d’euros..

L’attaquant forme un duo meurtrier avec Karim Benzema, qui traverse également l’un des moments les plus doux de sa carrière sportive.– Record de 14 buts et huit passes décisives en 15 matchs cette saison 2021/22. Les deux ont ajouté 17 buts en Liga et sont la deuxième paire la plus marquante des cinq ligues majeures derrière Lewandowski et Gnabry (19)..