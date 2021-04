Vinicius: « Les étrangers parlent, je continue à travailler »

L’ailier du Real Madrid Vinicius Junior a marqué un doublé et a mené l’équipe à une victoire convaincante 3-1 contre Liverpool lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. C’était le meilleur match de sa carrière et lui a permis de faire taire ses critiques et de s’imposer comme un partant incontesté au moins jusqu’à la fin de la saison.

Vinicius a parlé à Movistar + après le match et a discuté de sa performance et de ses sentiments après une telle déclaration.

«Les étrangers parlent, je continue de travailler et cela me donne la force dont j’ai besoin pour me rendre aux matchs cruciaux et marquer les buts dont nous avons besoin. C’est formidable de gagner dans le meilleur moment de la saison », a déclaré Vinicius interrogé sur les critiques qu’il reçoit à cause de sa finition.

L’attaquant a embrassé le badge du Real Madrid tout en célébrant son premier but.

« Je travaille beaucoup, j’ai rêvé de jouer pour le Real Madrid et je veux toujours donner le meilleur de moi-même à nos fans, au club et à ma famille », a-t-il ajouté.

Vinicius a été interrogé sur la brillante passe décisive de Kroos pour son premier but.

« Il a une classe incroyable, personne ne peut jouer comme lui, je le remercie pour cette belle passe », a déclaré l’attaquant.

Vinicius a également déclaré qu’il était extrêmement fatigué lorsque Zidane a décidé de le sortir du match à la fin de la seconde période.

«J’étais fatigué, 10/10 sur une échelle. Je pense que c’est bien de quitter le match épuisé, j’ai tout donné pour ce maillot », a conclu Vinicius.