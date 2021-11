Vinicius ou Mbappé ? Qui a de meilleurs chiffres cette saison ?

01/01/2021 à 17:11 CET

Les deux derniers buts de Vinicius Jr contre Elche ils ont fait encore plus entendre la voix de ceux qui défendent bec et ongles le talent du Brésilien. Dans le passé, nombreux étaient ceux qui critiquaient son manque de but, maintenant plus personne ne le tousse. Dribble, électricité et faim. Il a tout.

De l’autre côté de l’échelle se trouve un Kylian Mbappé plus que consacré. Champion du monde avec La France, Il n’a pas le succès de la Ligue des champions au niveau des clubs, mais son niveau ne fait aucun doute. Qui a de meilleurs chiffres ?

Vinicius accumule neuf buts (sept en championnat et deux en Ligue des champions) et trois passes décisives (deux en championnat et une en Ligue des champions). En outre, il a un taux de réussite de 85 % dans les passes et a été proclamé homme du match à trois reprises. Presque rien.

Kylian MbappéDe son côté, il compte six buts, cinq en Ligue 1 et un en Ligue des champions. Côté passes décisives, il y en a quatre en Ligue 1 et deux en Ligue des champions (six au total). Le pourcentage de réussite aux passes est de 83,5% et les prix pour le meilleur joueur du match s’élèvent à quatre.

Les nombres des deux étoiles sont très pairs et il est difficile de choisir l’une des deux. Le français est peut-être plus établi, mais Vinicius Jr a une progression que la seule chose qu’il invite est d’essayer de deviner jusqu’où il pourra aller.