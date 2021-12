Vinicius reçoit le titre de « Joueur du mois » de novembre

L’attaquant du Real Madrid Vinicius a été reconnu pour son jeu exceptionnel après avoir reçu à la fois le « joueur du mois de LaLiga » et le « joueur cinq étoiles Mahou du mois » pour novembre.

Le joueur de 21 ans a marqué deux buts au cours du mois et est le deuxième buteur de LaLiga derrière son coéquipier Karim Benzema. Vinicius a marqué 10 fois et aidé quatre fois au cours de la saison 2021-22.

«Je pense que je me suis amélioré dans beaucoup de choses, mais surtout dans mon calme dans mon jeu. Je fais les choses avec plus de tranquillité et plus de qualité aussi.

« Quand l’équipe est bonne, c’est plus facile pour moi aussi. La clé de notre bonne forme est le travail de chacun, surtout défensif, où l’équipe est phénoménale.

Le Real Madrid se situe au sommet du classement de la ligue en grande partie grâce au jeu solide de l’attaque qui implique fortement Vinicius et Benzema cette saison. Ceci est en cohésion avec une ligne de fond qui n’a encaissé que quinze buts et est troisième au moins de buts donnés cette saison.

Vinicius mérite certainement cet honneur après les solides performances qu’il a réalisées en novembre. Il devient une partie intégrante de l’équipe, ce qui est exactement ce que le Real Madrid avait espéré lorsqu’il l’a fait venir de Flamengo.