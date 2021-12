Vinicius « signe » pour… la NBA !

Ancelotti a décrété des vacances à son équipe en profitant de la pause de la ligue jusqu’à l’année prochaine. Et les joueurs s’amusent ces jours-ci sans entraînement. Nombreux sont ceux qui profitent de ce temps pour être avec leur famille ou pour voyager dans leur pays de naissance. Mais il y a d’autres joueurs qui préfèrent assister à des événements sportifs, comme Vinicius.

L’attaquant brésilien du Real Madrid s’est rendu à la FTX Arena de Miami pour assister, en personne et au premier rang, au match NBA entre le Heat et les Pistons. Je trouve que les locaux ont fini par gagner par 115 à 112. La visite de Vini à Miami n’a pas été vaine. Le Brésilien reviendra à Madrid avec un maillot Heat personnalisé avec son nom et son numéro du Real Madrid. Une « signature » NBA.

On ne sait pas si le Brésilien continuera à faire une tournée aux États-Unis ou à se rendre dans son Brésil natal. Ce qui est sûr, c’est que Vinicius profitera de ses vacances, qui dureront jusqu’à quelques jours avant son match contre Getafe le 2 janvier. Il y aura le crack brésilien.