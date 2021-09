Vinnie Bennett de F9 partage le secret pour faire une bonne usurpation d’identité de Vin Diesel

Alors que F9 a également vu le propre fils de Vin Diesel, Vincent Sinclair, jouer brièvement un Dominic Toretto encore plus jeune, c’était la version de Vinnie Bennett avec laquelle nous avons principalement passé du temps dans les flashbacks du dernier film Fast & Furious. En plus de montrer spécifiquement comment Jack Toretto (joué par JD Pardo) est mort dans cette course en 1989 après en avoir entendu parler dans The Fast and the Furious, ces flashbacks ont également révélé comment Dom et son frère Jakob (joué par John Cena en tant qu’adulte et Finn Cole à l’adolescence) s’est brouillé et a donné un aperçu du séjour de Dom en prison, où il a rencontré les futurs membres d’équipage Tego Leo et Rico Santos.