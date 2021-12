Vinnie Moore d’Ufo pensait que la mort de Paul Raymond signifiait la fin du groupe

OVNI guitariste Vinnie Moore a déclaré à Michael’s Record Collection qu’il était très triste d’apprendre le décès du guitariste/claviériste du groupe Paul Raymond en avril 2019.

« Nous étions déjà sortis au milieu de [UFO‘s] grande tournée d’adieu », a-t-il déclaré. « Et juste après avoir fait l’Angleterre – comme, une semaine plus tard, mec – nous avons reçu le message que Paul avait passé.

« Mec, il était si heureux » Vinnie a continué. « Nous avions vraiment des spectacles réussis – de bonnes foules; tout se passait très bien. Je sais qu’il était très, très heureux. C’est un peu dommage qu’il ait dû commencer alors que les choses allaient très bien.

« Quand je l’ai entendu pour la première fois, j’ai pensé : « D’accord, c’est probablement la fin du groupe », mais ensuite, il a commencé à être assez rapidement question de Neil Carter, qui avait déjà joué dans le groupe, est intervenu, ce qui s’est réellement produit. Je pense qu’il était avec nous pendant, genre, un an – nous avons fait un an de spectacles – puis COVID a frappé. Nous avions donc prévu tous ces concerts qui devaient être repoussés d’un an, puis ils ont été repoussés d’un an. Et maintenant nous ne sortons pas [until] juin en Europe en 2022. »

Raymond a été recruté par OVNI en 1976 pour remplacer le premier claviériste du groupe, Danny Peyronel. Lorsque Michael Schenker la gauche OVNI, Raymond rejoint Schenker‘s GROUPE MICHAEL SCHENKER et plus tard connecté avec Pete Way dans CHEMINÉE.

Raymond est apparu sur plus d’une douzaine de OVNIalbums de, y compris « Couvre-feu » et le classique en direct « Etrangers dans la nuit ».

OVNIla programmation actuelle de comprend des membres originaux Mogg et Parker, aussi bien que Vinnie Moore (guitare solo), qui a rejoint en 2003, et Rob De Luca (basse), membre depuis 2012.

OVNI a récemment annoncé qu’il entamerait sa dernière tournée avec une série de concerts exclusifs à l’été 2022 pour faire ses adieux à ses fans avec style. Lors de la grande finale d’une histoire à succès sans précédent, qui a commencé en 1969 et a duré plus de cinq décennies, le groupe a annoncé un certain nombre de vrais moments forts : Le premier est prévu le lundi 20 juin 2022 à la Beatbox à Hanovre, où OVNI prévoit une répétition publique, avec un nombre strictement limité de seulement 80 billets disponibles. Un jour plus tard, le mardi 21 juin 2022, le groupe donnera un concert privé en plein air devant un public de 300 personnes, présentant la set-list complète de la tournée suivante et entrant en contact exceptionnellement étroit avec leurs fans. . OVNI jouera ensuite le tout dernier concert de sa longue carrière le 29 octobre 2022 à Athènes, en Grèce, où le groupe a donné son premier spectacle mettant en vedette Moore en février 2004.

OVNI est considéré comme l’un des groupes de hard rock classiques et a été classé n ° 84 sur VH1‘s « 100 plus grands artistes de hard rock. »

OVNIla dernière sortie de ‘s était la collection de couvertures 2017 « Les coupes Salentino ».



