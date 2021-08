Vinnie Vincent ! L’anniversaire d’aujourd’hui !!

Aujourd’hui, nous voulons vous présenter un garçon d’anniversaire incroyablement talentueux que vous connaissez depuis longtemps. Joyeux anniversaire à Vinnie Vincent de Music News !!

C’est qu’un jour comme aujourd’hui, le 6 août 1952, est né notre cher Vincent John Cusano, plus connu sous le nom de Vinnie, qui est actuellement un talentueux guitariste et compositeur de heavy metal américain, qui est bien connu et est en fait célèbre pour la participation qu’il avait, et je veux dire sérieusement, une participation incroyable et importante dans le groupe Kiss, et c’est que Vinnie faisait partie de ce groupe de 1982 à 1984, mais c’était suffisant pour que les gens connaissent son incroyable talent.

Il a commencé dans ce groupe en remplacement du guitariste Ace Frehley, et plus tard Vinnie Vincent a décidé de quitter ce groupe en raison de différences musicales avec le reste des membres, au début des années 80 !

Aujourd’hui Vinnie Vincent fête ses 69 ans ! Ce talentueux musicien américain fête ses 69 ans et nous sommes très heureux de tout le talent qu’il a submergé et de toute la magie qu’il nous a donnée au cours de ces années. Il a définitivement laissé un héritage et le laissera encore de nombreuses années !

Parmi certaines des chansons les plus célèbres de Vinnie figurent “Rock and Roll All Nite”, “I Love it loud”, “I Was Made for Lovin’You” parmi tant d’autres.

Joyeux anniversaire à Vinnie Vincent !!