Vinnie Vincent pense qu’il « aurait pu » rejoindre Kiss après des sessions d’écriture « Revenge »

Ancien EMBRASSER guitariste Vinnie Vincent a accordé une entrevue d’une heure à Mike Brunn au “Mai la folie du métal” événement le 29 mai à Scène sonore SIR à Nashville, Tennessee. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

On lui a demandé s’il avait déjà senti qu’il y avait une chance qu’il puisse rejoindre EMBRASSER lorsque Vincent a été ramené dans le EMBRASSER mélanger pour co-écrire “Impie”, “Coeur De Chrome” et “Je veux juste” pour l’album du groupe en 1992, “Vengeance”, Vinnie dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense – je pense… Ce sont deux petits mots très importants, parce que c’est moi qui pense ça. Mais nous avons formé cette chose là où nous étions… Le Vinnie, Gène [Simmons] et Paul [Stanley]… Le lien y arrivait de manière créative. Et nous parlons à ce moment-là. À mon humble avis, au fond de mon cœur, dans mon monde privé de mon esprit, je crois qu’il y a eu un moment où… Celui qui conduisait la voiture allait tourner le volant, mais il y a eu un moment où il aurait pu facilement arrivé là où j’aurais été de retour dans le groupe. Mais c’est mon opinion. Ne le prenez pas comme l’opinion de quelqu’un d’autre.”

Pressé de savoir s’il voulait être de retour EMBRASSER à ce moment-là, Vinnie a déclaré: “Oui et non. Oui en grand, et, pour mes propres petites raisons, non. Mais oui en grand. Bien sûr, parce que nous sommes juste une équipe naturelle. Alors, quand vous êtes naturel, cela vous semble naturel. Si vous avez un petit ami ou une petite amie, et ils se sentent si bien avec vous, et vous avez une si bonne relation d’une certaine manière, quoi, allez-vous chercher quelqu’un d’autre ? Cette personne travaille pour moi. Ils me connaissent, je les connais, et c’est un mariage formidable. Mais peut-être qu’il y a quelque chose là-bas qui ne fonctionne pas. Donc, cela ne s’est pas produit. Mais cela aurait pu. Et je veux dire que cela aurait vraiment pu.

Par le temps “Vengeance” est sorti en 1992, Vincentla relation de Simmons et Stanley avait encore une fois aigri.

“Vinnie était à nouveau à la hauteur de ses vieux trucs”, Gène dit plus tard. “Il a renié un accord signé que nous avions conclu et a décidé qu’il voulait renégocier. Il nous a finalement poursuivis en justice et a perdu. En ce qui me concerne, il était persona non grata pour toujours.”

Vincent – qui était membre de EMBRASSER lorsque le groupe s’est “démasqué” publiquement en 1983 – a fait plusieurs apparitions publiques en 2018 après avoir passé les deux décennies précédentes hors de la vue du public.

En 1983, EMBRASSER écrit et publié “Lèche-le” — leur premier album sans maquillage — un enregistrement sur lequel Vincent a co-écrit huit des 10 chansons, y compris la chanson titre, qui reste un incontournable des performances live du groupe à ce jour.

Malgré le succès de l’album, Vincent a été licencié par EMBRASSER après le “Lèche-le” cycle de tournée a pris fin, prétendument en raison d’un différend sur les termes de son contrat de travail avec le groupe et les redevances. De là, Vincent fondé L’INVASION DE VINNIE VINCENT, qui a enregistré deux albums.

En 1996, Vincent a sorti un EP solo, “Euphorie”, qui comprenait les voix d’anciens VVI chanteur Fleischman et inclus du matériel de sessions enregistrées vers 1990. Peu de temps après, Vincent disparu de l’œil du public et est resté hors de la grille pendant plus de deux décennies.

En novembre 2019, EMBRASSER directeur Doc McGhee a affirmé que tous les anciens membres du groupe ont été contactés pour éventuellement participer à la dernière tournée du groupe.

Avant le “Fin de la route” lancement, Paul Stanley et Gène Simmons n’étaient pas très enthousiastes à l’idée d’une collaboration sur scène avec Vinnie Vincent. “À présent Vinnie, c’est une exception, et pour tant de raisons”, Stanley Raconté Monde de la guitare. “Je dirais que ce n’est pas quelqu’un que je veux célébrer.”

Simmons a également sonné, expliquant qu'”il vaut la peine de dire que Vinnie a poursuivi le groupe et perdu 14 fois. Je ne suis pas ici pour jeter des calomnies. C’est un gars talentueux. C’est pourquoi il était dans le groupe. Mais est-ce que je dépendrais de lui pour monter sur scène et faire quoi que ce soit ? Jamais. … Peut-il venir aux spectacles ? Bien sûr! N’importe qui peut. Mais sur scène ? Jamais.”

En avril 2018, Vincent rejoint Simmons au EMBRASSER bassiste/chanteur “Sauter” événement à Nashville, Tennessee. Il a déclaré plus tard dans une interview qu’il avait estimé que cela avait reçu “un accueil froid” et qu’il avait été “traité très indifféremment” par Gène a l’événement.