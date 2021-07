Vinny Appice dit que le manque de ponctualité des autres membres est la raison pour laquelle il a quitté Kill Devil Hill

Dans une nouvelle interview avec Hard, Heavy & Hair Avec Pariah Burke, batteur légendaire Vinny Appice Once ago a parlé de l’importance de la ponctualité lorsqu’il s’agit d’être dans un groupe, en particulier lorsqu’il s’agit de se produire en direct.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait aux jeunes musiciens cherchant à se faire une place sur la scène musicale, Vinny a déclaré : “Tout d’abord, pour un musicien, vous devez vous entraîner. Devenez bon dans ce que vous faites, que vous jouiez de la batterie, de la guitare, de la basse ou que vous chantiez. Et vous devez avoir des chansons que les gens veulent entendre et qui se démarquent peut-être ou un son qui se démarque. Les chansons sont importantes. Vous pouvez avoir un bon groupe qui n’a pas de bonnes chansons, et ils s’en sortiront bien, mais si vous avez un groupe de merde qui a de bonnes chansons, ils seront probablement vraiment gros. Les gens aiment les chansons ; le pouvoir est dans les chansons. Donc, l’écriture de chansons est importante, donc vous devez vous lancer dans ce genre de musique assez lourde et essayer de travailler ensemble et de trouver de bonnes chansons. Et puis en ce qui concerne les musiciens individuels, ne Ne soyez pas un connard dans le groupe. Soyez à l’heure. Soyez un joueur d’équipe. Soutenez les autres gars et n’essayez pas de vous disputer – restez en quelque sorte à l’écart de ce genre de choses.

“La ponctualité est importante”, a-t-il expliqué. “J’ai joué dans un groupe, TUER LA COLLINE DU DIABLE, [which] était connu pour le temps. Nous dirions : « Répétons à deux heures. Trois trente personnes y arrivent. Je ne supporte pas cette merde. C’est en fait ce qui a brisé le groupe [up] – eh bien, moi quittant le groupe était [because] Je ne pouvais plus gérer ce genre de choses. Vous appelez la répétition à deux. J’ai des choses à faire. Je suis là à deux. Et nous répétons puis rentrons à la maison. Ce n’était qu’une perte de temps. Et puis c’est devenu ça aux concerts. Nous devions continuer à 9h30. Oh, d’accord, le temps que tout le monde se ressaisisse, il était 11 heures, nous continuions. Et le lundi soir. Donc les gens là-bas qui verraient le groupe, ils restaient pour une chanson, et ils devaient aller travailler le lendemain. C’est, genre, pourquoi t’automutiles-tu ce groupe ?

“Quand je jouais avec Tony [Iommi], Type [Butler] et Ronnie [James Dio], nous avons répété à deux heures. J’y arriverais à 13h30. je vois Ronnie remonter. je vois Tonyest déjà dans la pièce en train de jouer de la guitare et de tirer un son de son rig ou de vérifier ses effets ou de faire quoi que ce soit. Il est 1h30 ; nous ne commençons même pas encore. Et c’est comme ça que ça a toujours été – personne n’a jamais joué en retard avec ces gars-là. Et DIO, la même chose. Viviane [Campbell, guitar] est toujours à l’heure. Jimmy [Bain, bass] pas tellement. Jimmy trébuche un peu tard. On pourrait s’en occuper. C’est ce que je veux dire par être à l’heure, parce que c’est ridicule — une perte de temps. Et tout le monde s’épuise. Si vous vous réunissez à deux heures et qu’il n’y a personne jusqu’à trois ou quatre heures, vous restez assis pendant une heure, une heure et demie, et vous vous épuisez un peu plus, parce que vous êtes attendre si longtemps.

“[KISS‘s] Gène Simmons a fait un Camp de roche. je fais beaucoup de Rocheux [‘N’ Roll] Camps fantastiques. Et il a dit la même chose. Il a dit: “Je me sens toujours béni de monter sur cette scène.” Il était censé être au Camp de roche à une heure ou quelque chose comme ça, et il était là à 11 heures. Et puis il a montré son carnet de rendez-vous ce jour-là, et il y avait toutes ces choses qui ont commencé à six heures du matin. Il dit : ‘Regardez ce que j’ai fait aujourd’hui.’ Ça dit, ‘Camp de roche [at] 14h00′ Et il dit, ‘Il est 11h15 maintenant, et je suis là.’ Il est en avance. Donc, il a insisté sur le fait d’être à l’heure, ce qui était un très bon point – de travailler ensemble et de ne pas être quelqu’un qui porte votre poids dans le groupe.”

Vinny la gauche TUER LA COLLINE DU DIABLE en mars 2014. Il a depuis été remplacé par Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIF).

TUER LA COLLINE DU DIABLE, qui comprenait également initialement l’ancien PANTERA et VERS LE BAS bassiste Marron Rex, a sorti son deuxième album, “Révolution ascendante”, en octobre 2013 via Century Media Records.

Appice rejoint SABBAT NOIR en 1980 lors de la “Paradis et enfer” tournée et est apparu sur les albums “Vivre le mal” (1982) et “Règles de la foule” (1981). À la fin de 1982, il a quitté SABBAT NOIR avec Dio et a formé le groupe DIO. ils ont enregistré “Saint plongeur” (1983), “Le dernier en ligne” (1984), “Sacre Coeur” (1985), “Entracte” (1986), et “Rêve mal” (1987). En décembre 1989, Appice la gauche DIO. En 1992, il retourne à SABBAT NOIR pour le “Déshumanisant” album et tournée. Il a ensuite rejoint DIO et ils ont enregistré « Des autoroutes étranges » (1994) et “Machines en colère” (1996).

Appice a rejoint son SABBAT NOIR camarades de groupe Dio, majordome et Iommi en 2006 en tant que PARADIS ENFER, en tournée et en sortant un album studio, “Le diable vous savez”, avant que Diola mort de en 2010.

Sous le surnom APPICE, Vinny et son frère Carmin publié “Sinistre”, leur premier album studio commun, en 2017 à travers SPV/Marteau à vapeur.