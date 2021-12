Vinny Appice explique son style de batterie unique :  » Quoi que je fasse, je me lance dans la chanson « 

Batteur de heavy metal légendaire Vinny Appice a parlé au podcast « All Access Live! With Kevin Rankin » de son style de batterie unique et puissant qui a ancré le rythme et la puissance en direct et en studio pour la musique de DIO, SABBAT NOIR, PARADIS ENFER, DERNIER EN LIGNE, AXE, Rick Derringer, John Lennon et plus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je dis toujours ‘Je vais là où aucun homme n’est allé avant’ là où certains de ces remplissages commencent. Vous voyez, je joue dans la chanson. Quoi que je fasse, je rentre dans la chanson. Je ne joue pas sur le chanson. J’entends que beaucoup de batteurs peuvent jouer sur la chanson et ils jouent juste la chanson. Je suis à l’intérieur de cette chanson, et c’est comme ça que j’entends les trucs. C’est un peu comme un artiste peignant des tableaux, et j’y mets les couleurs. Et je l’entends juste comme ça – des remplissages qui pourraient dépasser la barre, peut-être une barre et demie. Et ils commencent dans un endroit étrange. Et heureusement, cela a fonctionné pour moi avec SABBAT. SABBAT, je n’en ai pas fait autant parce que SABBAT était si légendaire, vous deviez garder cela à l’esprit que c’est SABBAT NOIR et il y a une certaine façon de jouer des fills qui sont peut-être un peu plus sombres — pas tellement la caisse claire ; des trucs plus sombres. Et puis avec DIO, tout est allé. Et Ronnie [James Dio] Je n’ai jamais eu de problème avec moi pour jouer… SABBAT; ils n’ont jamais dit ‘ne jouez pas un fill là’ ou quelque chose comme ça. Et Ronnie, je jouais sur sa ligne vocale. On s’est donné des coups de pied dans le cul. Quand je l’entends commencer à partir, je dis : ‘Woah, mec.’ Maintenant quelque chose sort de moi qui a été inspiré ; il m’a inspiré. Nous nous sommes nourris l’un de l’autre, absolument. »

Appice a poursuivi en disant que ses parties enregistrées changent et évoluent lorsqu’il interprète les chansons en direct. « Comme une nuit, [DIO] joué « Le dernier en ligne », et au troisième verset, [Ronnie] va, ‘Et vous ne rentrez jamais, jamais, jamais à la maison.’ Et puis une nuit, il a continué. Il a dit : ‘Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais…’ Il a continué. Et je viens d’entendre ça et je l’ai suivi », Vinny mentionné. « Et nous nous sommes dit : ‘C’était cool, mec.’ Et nous le faisons toujours. Je joue avec DERNIER EN LIGNE maintenant avec Viviane [Campbell, former DIO guitarist]. Et nous le faisons. Andy Freeman [LAST IN LINE singer] et moi, nous avons travaillé pour que cette partie soit là-dedans.

« Tu vois, je suis toujours à l’écoute » Appice a continué. « Batteurs, vous devez écouter ce qui se passe sur scène. Je ne ferme pas les yeux et n’espace pas. Je regarde autour de moi. Je scanne la scène. Si j’entends quelqu’un jouer quelque chose, peut-être que je vais saute dessus. Et ça le rend vraiment excitant. C’est pourquoi je ne joue pas les mêmes trucs tous les soirs. Certains remplissages sont les mêmes. Mais ensuite, je vais me botter le cul autant que je le peux. «

Vinny a enregistré et co-écrit des chansons sur plusieurs dizaines d’albums et de CD, dont de nombreux disques multi-platine. Vinnyles percussions de s peuvent également être entendues sur de nombreuses bandes sonores de films, y compris « Le monde de Wayne 2 », « Heavy métal », « Aigle de fer » et « Bedazzled ». Vinny, l’auteur du livre d’instructions de batterie « Solide comme un roc » et DVD « Techniques de batterie Hard Rock », a organisé des cliniques de batterie incroyables dans le monde entier. De nombreux livres ont été écrits sur SABBAT NOIR et DIO avec les auteurs toujours mentionnés Vinnystyle de batterie de .



