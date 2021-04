Vinny Appice revient sur son apparition dans les “ stars ” de Hear ‘N Aid: “ C’était un grand coup’ ‘

Dans une récente interview avec “Rock & Roll Happy Hour With Mark And Mike”, batteur légendaire Vinny Appice a repensé à son implication avec “Étoiles”, le single de charité de 1985 pour le soulagement de la famine sorti sous le HEAR ‘N AID bannière.

Les 20 et 21 mai 1985, 40 artistes de la communauté metal se sont réunis à Studios A&M Records à Hollywood, en Californie, pour participer à la réalisation d’un disque appelé “Étoiles” dans le cadre d’un projet de collecte de fonds très spécial mené par Ronnie James Dio connu comme HEAR ‘N AID. le “Étoiles” Un simple et un documentaire vidéo sur la réalisation du disque ont été utilisés pour collecter des fonds pour les efforts de secours contre la famine en Afrique et dans le monde. Ces 40 artistes – dont des membres de MOTLEY CRUE, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, RIOT SILENCIEUX, SŒUR TWISTED, CULTE BLEU ÖYSTER et même ROBINET SPINAL – avec des centaines d’autres bénévoles, ont fait don de leur temps et de leur talent pendant quatre mois pour HEAR ‘N AID une réalité. “Étoiles” était un plaidoyer pour l’unité dans la lutte contre la faim dans le monde.

Parlant de son expérience d’enregistrement “Étoiles”, Appice Raconté “Happy Hour Rock & Roll avec Mark et Mike” (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “HEAR ‘N AID était en fait – je pense que c’était Viv [Vivian Campbell, DIO guitarist] et Jimmyde [Bain, DIO bassist] idée, et ils ont écrit la chanson. Ils n’ont pas écrit les paroles et les mélodies, mais Jimmy et Viv a écrit la musique. Donc Ronnie aimé l’idée. Alors il a dit: ‘Très bien. Allons-y. Alors nous sommes allés à Ville sonore [studio] et l’a posé. Et j’ai joué avec Frankie Banali [QUIET RIOT] – en direct, deux batteurs. Nous ne l’avons pas frappé – il ne l’a pas fait à un moment différent; nous l’avons fait ensemble. Il y a deux batteurs là-dessus. Nous sommes donc restés à l’écart l’un de l’autre, en particulier moi; Je peux me gêner très facilement, jouer des remplissages. Nous avons donc continué à nous regarder et nous avons très bien joué. Alors ça est né, ça a commencé. Et puis, évidemment, Wendybureau de – Wendy Dio [Ronnie‘s wife and manager] – contacté tout le monde dans le monde. Et c’était un blocage, mais ça commençait à devenir incontrôlable. Vous avez quatre ou cinq guitaristes à venir – les guitaristes principaux – et vous ne pouvez pas laisser les gens traîner; il n’y a pas de place dans la salle de contrôle. Mais c’était juste une grande fête. Mais c’était un super coup. Ronnie aimé tout le monde. Et puis c’était le moment de la voix. Même chose. Tous ces chanteurs sont entrés. Que nous devions accorder plus de temps, car cela prenait plus de temps. Mais c’était un voyage, mec. Nous avons tout le monde. Mais les rock stars les plus populaires [were] il y avait les gars de ROBINET SPINAL – Nigel [Tufnel] et Derek [Smalls]. Ils étaient là, et nous étions tous, comme: ‘Oh, mec. Voir. Vous êtes super les gars. Tout le monde a vu ce film. C’était tellement cool. Ils étaient donc les plus grands là-bas. “

En raison de différences de contrat avec les étiquettes, le “Étoiles” la chanson et l’album ne sont pas sortis avant le jour de l’An, 1986, et n’ont été disponibles que sur vinyle et cassette. Mais Wendy Dio a déclaré ces dernières années qu’elle poursuivait ses efforts pour corriger cela.

Wendy avait précédemment révélé que l’une des raisons pour lesquelles le HEAR ‘N AID la réédition prenait tellement de temps à sortir que les «trucs juridiques» dont il fallait s’occuper. “Vous pouvez toujours amener les groupes à faire quelque chose, mais c’est la licence légale de parler avec les maisons de disques sur lesquelles ils travaillent et avec la direction, etc., pour faire démarrer quelque chose”, a-t-elle déclaré. “Donc nous espérons faire ça.”



