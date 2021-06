Vinokourov retiré de la direction sportive d’Astana, qu’il a créée en 2006

David Alaba VS Ukraine (21 juin 2021) | Photo par Alex Caparros – UEFA/UEFA via . Votre numéro du vendredi du Quotidien Merengue !! Salut les madrilènes ! L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés […] More