Vio Lence Frontman sur le prochain Ep: “Tout semblait vraiment naturel du début à la fin”

Les thrashers de la région de la baie de San Francisco réunis LA VIOLENCE sortira un nouvel EP, “Laissez le monde brûler”, début 2022 via Disques de lames de métal. L’effort a été enregistré à Studios du Trident à Pacheco en Californie avec le producteur Juan Urteaga, qui a déjà travaillé avec TESTAMENT, TÊTE DE LA MACHINE et EXODE, parmi beaucoup d’autres. Les tâches de mélange étaient assurées par Mar Madsen.

Chanteur Sean Killian a déclaré à Overdrive d’Irlande la décision de faire le PE : « C’était après [a] spectacle [we played with SACRED REICH] en Arizona quand Phil [Demmel, guitar] et j’ai vraiment commencé à en parler parce que c’est nous qui avons écrit “Cauchemar éternel”. Nous avons parlé de qui serait impliqué et avons décidé que si nous faisions cela, nous devions être précis, vous savez ? Nous devons être serrés dessus, passer du temps en studio et vraiment nous investir à 100%. Il a fallu un certain temps – environ huit mois environ – pour que les choses soient opérationnelles en ce qui concerne les horaires, mais quand cela a commencé à prendre forme, et nous nous sommes mis à vibrer en studio, en écrivant de nouvelles chansons et paroles, etc. , tout semblait vraiment naturel du début à la fin. L’album est actuellement en phase de mixage, et nous sommes vraiment satisfaits de la façon dont tout est sorti.”

Concernant le processus d’enregistrement, Killian mentionné: “[Urteaga] était vraiment en train de creuser profondément avec nous tous afin de tirer le meilleur de nous-mêmes. Comme si je faisais mes lignes vocales et qu’il était dans la cabine en train de dire : ‘Viens, mec. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Tu dois avoir plus d’aggro. Je veux que vous ayez l’air d’être sur le point de tuer quelqu’un !’ [Laughs] Aussi, quand nous faisions de la batterie, nous disions tous de Poiré [Strickland, drums], ‘Cela sonne bien.’ Il [Juan] était, comme, ‘Non, ce n’est pas le cas. Tu peux faire mieux. Allons y. Creuser en profondeur.’ Il a vraiment poussé Poiré beaucoup. [Laughs]”

En août 2020, LA VIOLENCE a sorti un nouveau single numérique, “Californie Über Alles”, une reprise du KENNEDYS MORTS classique. Le groupe a également filmé un clip pour la chanson avec le réalisateur Scott Kirkeeng.

En janvier 2020, LA VIOLENCE se sépare du guitariste Ray Vegas et l’a remplacé par Bobby Gustafson (ex-OVERKILL). La formation actuelle du groupe comprend également le bassiste Christian Olde Wolbers (ex-USINE DE PEUR).

LA VIOLENCE sorti trois albums studio entre 1988 et 1993. Le groupe s’est réuni peu après Demmel la gauche TÊTE DE LA MACHINE fin 2018.

Le groupe a donné son premier concert de retour en avril 2019 au métro d’Oakland à Oakland, en Californie et a passé la plupart des mois qui ont suivi à jouer des spectacles sélectionnés aux États-Unis et en Europe.

Même si TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn faisait partie de LA VIOLENCEincarnation classique de et joué sur le premier album du groupe, “Cauchemar éternel”, il n’a pas été approché pour participer à l’un des spectacles de retour.

Killian a subi une transplantation hépatique réussie en mars 2018. L’année précédente, Killian a reçu un diagnostic de cirrhose du foie de stade quatre, causée en partie par une maladie génétique appelée hémochromatose.

LA VIOLENCEle dernier album de, “Rien à gagner”, a été enregistré en août 1990, mais n’a été publié qu’en 1993.

LA VIOLENCE 2021 c’est :

Sean Killian – voix



Perry Strickland – tambours



Christian Olde Wolbers – basse



Bobby Gustafson – guitare



Phil Demmel – guitare

Crédit photo: Harold O.

