Vio Lence taquine la première nouvelle musique en plus de 30 ans

Les thrashers de la région de la baie de San Francisco réunis LA VIOLENCE ont partagé un teaser pour leur EP, apparemment intitulé “Au bord de la mort”. Provisoirement dû plus tard cette année via Disques de lames de métal, l’EP a été enregistré à Studios du Trident à Pacheco en Californie avec le producteur Juan Urteaga, qui a déjà travaillé avec TESTAMENT, TÊTE DE LA MACHINE et EXODE, parmi beaucoup d’autres.

Chanteur Sean Killian décrite précédemment LA VIOLENCEle nouveau matériau de “un croisement entre ‘Éternel [Nightmare]’ [1988], ‘Opprimant [The Masses]’ [1990] et aussi notre démo ’93. C’est rapide, c’est lourd. Nous avons quelques bons gros riffs et des trucs comme ça », a-t-il expliqué. « Nous voulons mettre des trucs là-dedans qui vont aussi provoquer un gouffre. Mais nous pensons que les gens vont devenir fous quand ils l’entendent. Nous avons des paroles lourdes, des sujets lourds. Je veux dire, nous ne sommes en aucun cas un groupe politique, donc quand je dis “lourd”, c’est juste de la grosse merde qui sort de ma tête démente.”

En mai dernier, le guitariste Phil Demmel Raconté EXODE leader Steve “Zetro” Souza‘s Youtube canal, Coffre toxique de Zetro, cette LA VIOLENCE prenait son temps pour trouver le meilleur matériel possible. “Lorsque [the songs are] prêts, ils sont prêts”, a-t-il dit. “Ceci [coronavirus pandemic] nous a donné plus de temps. Mais quand même, ça doit être une putain de tuerie. J’avais un riff que le [other] les mecs creusaient en quelque sorte, et je suis tout à fait, ‘je n’ai pas une gaffe avec celui-ci.’ Je veux une érection de 10 pieds avec tout ce que nous faisons maintenant. Ça doit être mieux, ça doit être foutrement dégueulasse… Je ne veux pas sortir de la merde. “

En août, LA VIOLENCE a sorti un nouveau single numérique, “Californie Über Alles”, une reprise du KENNEDYS MORTS classique. Le groupe a également filmé un clip pour la chanson avec le réalisateur Scott Kirkeeng.

En janvier 2020, LA VIOLENCE se sépare du guitariste Ray Vegas et l’a remplacé par Bobby Gustafson (ex-OVERKILL). La formation actuelle du groupe comprend également le bassiste Christian Olde Wolbers (ex-USINE DE PEUR).

LA VIOLENCE sorti trois albums studio entre 1988 et 1993. Le groupe s’est réuni peu après Demmel la gauche TÊTE DE LA MACHINE fin 2018.

Le groupe a donné son premier concert de retour en avril 2019 au métro d’Oakland à Oakland, en Californie et a passé la plupart des mois qui ont suivi à jouer des spectacles sélectionnés aux États-Unis et en Europe.

Même si TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn faisait partie de LA VIOLENCEincarnation classique de et joué sur le premier album du groupe, “Cauchemar éternel”, il n’a pas été approché pour participer à l’un des spectacles de retour.

Killian a subi une transplantation hépatique réussie en mars 2018. L’année précédente, Killian a reçu un diagnostic de cirrhose du foie de stade quatre, causée en partie par une maladie génétique appelée hémochromatose.

LA VIOLENCESon dernier album, “Nothing To Gain”, a été enregistré en août 1990, mais n’est sorti qu’en 1993.

Crédit photo: Jacques Willard