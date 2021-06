Vio Lence, Voivod, Exciter et Artillery : les dates de la tournée européenne du ‘Mtv Headbangers Ball’ de l’automne 2021 sont annoncées

LA VIOLENCE, VOIVOD, EXCITATEUR et ARTILLERIE unira leurs forces pour cette année “Bal des Headbangers MTV” tournée européenne.

Le trek doit actuellement débuter le 24 novembre à Amersfoort, aux Pays-Bas, et se terminer le 6 décembre à Göteborg, en Suède.

A ce jour, les dates suivantes ont été annoncées :

24 novembre – Amersfoort, Pays-Bas – Fluor



25 novembre – Mannheim, Allemagne – MS Connexion



26 novembre – Zlin, République tchèque – Masters Of Rock Cafe



27 novembre – Budapest, Hongrie – Barba Negra



28 novembre – Munich, Allemagne – Backstage



29 novembre – Zurich, Suisse – Dynamo



30 novembre – Stuttgart, Allemagne – LKA Longhorn



01 déc. – [to be announced]



02 déc. – Hambourg, Allemagne – Kulturpalast



03 déc. – Oberhausen, Allemagne – Ruhrpott Metal Meeting



04 déc. – Aarhus, Danemark – Voxhall



05 déc. – Stockholm, Suède – Slaktkyrkan



06 déc. – Göteborg, Suède – Tradgarn

LA VIOLENCE sortira un nouvel EP, “Laissez le monde brûler”, début 2022 via Disques de lames de métal. L’effort a été enregistré à Studios du Trident à Pacheco en Californie avec le producteur Juan Urteaga, qui a déjà travaillé avec TESTAMENT, TÊTE DE LA MACHINE et EXODE, parmi beaucoup d’autres. Les tâches de mélange étaient assurées par Mar Madsen.

LA VIOLENCEla programmation actuelle de comprend le guitariste Phil Demmel, chanteur Sean Killian et batteur Perry Strickland aux côtés du guitariste Bobby Gustafson (ex-OVERKILL) et bassiste Christian Olde Wolbers (ex-USINE DE PEUR).

LA VIOLENCE sorti trois albums studio entre 1988 et 1993. Le groupe s’est réuni peu après Demmel la gauche TÊTE DE LA MACHINE fin 2018.

Le groupe a donné son premier concert de retour en avril 2019 au métro d’Oakland à Oakland, en Californie et a passé la plupart des mois qui ont suivi à jouer des spectacles sélectionnés aux États-Unis et en Europe.

LA VIOLENCEle dernier album de, “Rien à gagner”, a été enregistré en août 1990, mais n’a été publié qu’en 1993.

VOIVOD a sorti un nouvel album live, “Machine perdue – En direct”, en novembre via Century Media Records. Le disque a été enregistré à Québec lors du cycle des tournées mondiales de 2018 “Le reveil”.

L’été dernier, VOIVOD a sorti un nouvel EP vinyle et numérique à trois pistes de 12 pouces intitulé “La fin de la dormance” passant par Century Media Records. L’EP s’articule autour d’une version spéciale “Metal Section” de la chanson-titre (off “Le reveil”) avec des trompettes, un saxophone et des trombones ajoutés. Les chansons complémentaires de cette version sont des versions live exclusives de “La fin de la dormance (section métal)” et le classique du groupe “L’inconnu sait”, enregistré à Festival de Jazz de Montréal 2019.

“Le reveil” est sorti en septembre 2018 via Century Media Records. Le disque a été enregistré et mixé par François Perron. L’artwork de l’album a de nouveau été créé par le batteur Michel “À l’extérieur” Langevin.

EXCITATEUR est actuellement en train d’écrire et de faire des démos pour son album de retour tant attendu. Le LP marquera le premier des vétérans du thrash metal canadien depuis le départ du guitariste Jean Ricci et l’ajout de Daniel Dekay, qui a joué avec DIÉMONS.

Ricci précédemment quitté EXCITATEUR en 1985 après la sortie des trois premiers albums classiques du groupe — “Le maniaque du métal lourd” (1983), “Violence & Force” (1984) et “Vive le fort” (1985).

EXCITATEURle dernier album de, “Machine de la mort”, qui présentait Ricci en tant que seul membre original restant, a été publié en octobre 2010 via Dossiers de massacres.

Ricci, Beehler et Johnson réuni en tant que EXCITATEUR en 2014 et avait joué des spectacles sporadiques jusqu’à Johndernière sortie du groupe.