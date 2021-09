Viol à Haigh Park : une fille agressée à Wigan, selon la police du Grand Manchester | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police est déterminée à retrouver le délinquant sexuel effronté après l’attaque de Haigh Park à Wigan, dans le Grand Manchester. Cela s’est produit vers 16 heures le samedi 29 mai et maintenant, plus de trois mois plus tard, la police du Grand Manchester a lancé un appel public à l’information.

Les enquêtes sont complexes mais la police affirme que le viol était un incident « isolé », rapporte Manchester Evening News.

“C’est un incident choquant et nous sommes déterminés à trouver l’individu responsable”, a déclaré l’inspecteur-détective Zoe Nightingale, de la division Wigan de la force.

“Ces enquêtes sont souvent incroyablement complexes et prennent du temps pour établir tous les détails.

“Nous apprécions qu’un certain temps s’est écoulé depuis que cette agression s’est produite, mais nous traitons cet incident comme isolé et nous espérons qu’il y a des gens qui se trouvaient peut-être dans la région à ce moment-là et qui ont des informations qui pourraient grandement aider notre enquête.

“Il est crucial que toute personne susceptible de détenir des informations ou ayant été témoin de l’incident entre en contact avec la police.”

Haigh Park est une grande zone de loisirs juste au nord de Wigan et est populaire auprès des familles, en particulier le week-end.

Toute personne ayant des informations doit contacter la police au 0161 856 7252 en citant l’incident 2098 du 18/06/21.

Les détails peuvent également être transmis de manière anonyme via l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.