Viol, caste et politique : les tentatives insensées de changer le récit ne peuvent jamais fonctionner, écrit Tavleen Singh

Il y a des choses dans la « nouvelle Inde » du Premier ministre Narendra Modi qui sont devenues pires qu’elles ne l’étaient dans l’ancienne Inde. L’un d’eux est le faux récit qui est raconté par ses porte-parole et ses partisans sur les réseaux sociaux chaque fois qu’un enfant ou une femme est brutalement violé et assassiné.

Le National Crime Records Bureau (NCRB) affirme avoir enregistré 32 033 cas de viol en 2019, ce qui signifie que 87 femmes indiennes ont été violées chaque jour. Parmi eux, 15 % étaient des enfants. Les statistiques sont honteuses, mais ce ne sont pas les statistiques qui devraient nous inquiéter autant que les efforts acharnés déployés dans la «nouvelle Inde» pour changer le récit à la demande des dirigeants politiques au plus haut niveau.

La semaine dernière, ce n’est que lorsque des militants dalits sont descendus dans la rue pour protester que des arrestations ont été effectuées dans le cas de la fillette dalit de neuf ans qui aurait été violée et assassinée par un prêtre et ses trois acolytes. Les violeurs présumés nient toutes les accusations et affirment que l’enfant est décédée d’un choc électrique qu’elle a reçu d’une fontaine à eau. Mais cela n’explique pas pourquoi ils étaient si pressés d’incinérer le corps de l’enfant, même lorsque sa mère a essayé de les arrêter.

L’histoire a été rapportée en détail dans ce journal et n’a pas besoin d’être répétée. C’est de la politique dont je veux parler.

C’est parce que j’ai été écœuré par l’insensibilité avec laquelle les porte-parole du Bharatiya Janata Party ont réagi à la mort de l’enfant. Ils étaient plus dérangés par le fait que le chef du Congrès, Rahul Gandhi, soit allé présenter ses condoléances à la famille de la jeune fille décédée que par l’horreur de ce qui lui était arrivé. Sambit Patra, qui est le visage télévisé du BJP, a parlé avec des détails grossiers et laids de ce qui était arrivé aux femmes dalits violées au Rajasthan et avec son sourire suffisant et fixe, a demandé pourquoi Rahul Gandhi n’avait pas rendu visite à leurs familles.

S’il croyait que cela renforçait son argument selon lequel Rahul était parti pour des raisons politiques et non de compassion, il a obtenu le résultat inverse.

Cette chronique n’est pas fan de Rahul Gandhi ou du ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal, mais je les félicite d’être allés chez cette famille dalit misérablement pauvre et d’avoir offert une aide financière et juridique. C’est le moins que les dirigeants politiques devraient faire puisqu’ils sont incapables d’empêcher que ce crime des plus honteux ne se produise avec une routine si implacable que l’Inde est parfois qualifiée avec dérision de capitale mondiale du viol. Cela devrait nous faire honte que ce ne soit pas un problème politique majeur. Et qu’aucune des femmes ministres de Modi n’a pensé qu’elle devait offrir son aide et ses condoléances à la famille de la jeune fille décédée.

Smriti Irani était le critique le plus acerbe du gouvernement de Sheila Dikshit lorsque Nirbhaya a été brutalement violée et assassinée. Elle est maintenant ministre du Développement de la femme et de l’enfant mais n’a même pas voulu tweeter sur la mort tragique de cette petite fille. Était-ce parce qu’elle était dalit ou parce que l’un des violeurs présumés est prêtre dans un temple qui jouxte le crématorium dans lequel la jeune fille est décédée ?

Ce n’est pas comme si Mme Irani restait à l’écart de Twitter la semaine dernière. Elle a trouvé le temps de tweeter à propos de l’équipe de hockey féminin. ‘Une inspiration! Chacun de vous a un espoir renouvelé, des aspirations enhardies… chacun de vous incarne la force, la compétence et le courage. Vous êtes nos filles, notre fierté pour un avenir plus fort.” Le premier ministre et plusieurs autres ministres ont tweeté de la même manière triomphante au sujet de l’équipe de hockey. Mais pas un tweet sur la petite Dalit. Pourquoi?

Est-ce parce que la police de Delhi relève directement du ministère de l’Intérieur et qu’il était important d’enterrer l’histoire le plus rapidement possible ? Changer le récit lorsqu’un viol devient politique et reflète les terribles réalités de la caste et de la pauvreté est quelque chose qui est devenu la norme dans la « nouvelle Inde ». Lorsqu’une autre fille dalit a été violée, assassinée et incinérée par la police en pleine nuit à Hathras l’année dernière, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh a tenté d’en faire un « complot international » contre son gouvernement. Un journaliste musulman arrêté alors qu’il se rendait à Hathras a été impliqué dans ce prétendu complot « djihadiste ». Un an plus tard, il reste en prison.

Ces tentatives insensées de changer le récit ne peuvent jamais fonctionner. Le récit ne changera que lorsque nos dirigeants politiques cesseront de se détourner de l’horrible vérité selon laquelle peu de choses ont changé dans la «nouvelle Inde» en ce qui concerne les crimes contre les femmes.

Une autre vérité horrible à laquelle nous devons faire face est que généralement les femmes et les enfants qui sont violés et tués viennent de familles dalits. Au risque d’être à nouveau accusé par les trolls du BJP d’être « anti-hindous » et « anti-indiens », je vais dire ce que nos dirigeants politiques n’aiment pas admettre. Dans les cas de viol, les victimes sont généralement des Dalits et les violeurs de la caste supérieure.

C’est pourquoi la justice est rarement rendue. C’est pourquoi la police utilise l’intimidation pour faire abandonner les charges. Si les affaires de viol parviennent à un procès, plus de 90 % des violeurs s’en tirent avec leurs crimes barbares. Ce qui a changé dans la «nouvelle Inde», c’est que dans les États du BJP, un faux récit est créé pour obscurcir les faits. Sauf si la victime est hindoue et le violeur musulman. Ensuite, nous avons des arrestations en vertu de nouvelles lois sur le « djihad de l’amour ».

