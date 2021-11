Viol : qui est jugé ? les téléspectateurs fulminent alors qu’un doc expose un système judiciaire « cassé »

Les utilisateurs de Twitter font rage en réponse à Viol : qui est en procès ? (Photo : C4)

Un documentaire entièrement féminin diffusé sur Channel 4 lundi, enquêtant sur les allégations d’agression sexuelle et les obstacles auxquels les victimes sont confrontées pour demander justice.

L’émission a suscité de vives réactions de la part des téléspectateurs, dont beaucoup sont restés indignés et incrédules face aux statistiques mises en évidence autour des cas de viol.

Filmé sur 18 mois, Viol : qui est jugé ? a suivi quatre allégations d’agression, depuis le moment où elles ont été signalées jusqu’à la fin de leur voyage.

Certaines affaires sont parvenues devant les tribunaux, tandis que d’autres victimes se sont fait dire qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour inculper leurs accusateurs.

Un segment du documentaire Dispatches s’est concentré sur l’expérience de Deborah en rapportant le moment où elle a été agressée sexuellement dans les toilettes d’un pub.

Son cas n’a pas atteint le stade du CPS, ce qu’un policier lui a dit au téléphone qui a déclaré qu’il y aurait un » problème pour convaincre tout le monde » après avoir regardé les images de vidéosurveillance.

Pourquoi le viol est-il le seul crime où la victime est mise en doute instantanément et doit prouver qu’un crime a été commis contre elle ? #C4rape – Soraya Kashfi (@sorayakashfi) 8 novembre 2021

Vous ne prouvez pas que l’agresseur est coupable, vous essayez de prouver que LA victime NE MENT PAS. Le système est RIDICULE.#c4rape – Lizzie (@ballingerlizzie) 8 novembre 2021

Désolé Debbie et à tout le monde comme Debbie dans le monde, qui a osé flirter, qui a osé boire, qui a osé rencontrer des gens, qui ont osé vivre mais ont été jugés pour avoir une vie plutôt que comme des victimes qui n’en ont pas ???? méritent d’être agressés sexuellement et agressés sexuellement. #c4rape — shundor fwa â ???? (@sighyalater) 8 novembre 2021

Les gens sont plus critiques à l’égard d’une femme qui entre chez les hommes avec un mec qu’à l’égard de l’allégation selon laquelle il l’a agressée sexuellement là-bas. Culture du viol vivante et florissante #C4Rape – Joanne Fraser (@JFr4ser) 8 novembre 2021

Chers policiers, vous arrive-t-il de penser « est-ce qu’ils inventent ça ? » quand quelqu’un signale un cambriolage ?

Alors pourquoi diable quand il s’agit de viol ?!

Vérifiez vos préjugés et repensez peut-être votre carrière ! #c4rape — P’tit ?????? (@lil_fairy_doll) 8 novembre 2021

Plusieurs entretiens ont été menés, mais après avoir trouvé des photos explicites envoyées par Deborah à l’auteur présumé sur son téléphone et entendu l’homme affirmer qu’elle était d’accord, l’affaire a été classée.

» J’aurais aimé ne pas l’avoir signalé parce que cela affecte tellement votre vie, puis recevoir un appel téléphonique pour dire qu’il n’atteint pas leur seuil de points, c’est comme, ok, ouais « , a-t-elle déclaré aux caméras – laissant les téléspectateurs dévastés .

Un autre cas dans le programme a vu deux amis dire à la police qu’ils avaient été violés par le même homme qui les avait suivis dans leur chambre d’hôtel, après une soirée.

Une femme s’est effondrée après avoir embrassé l’étranger, avant d’être emmenée dans la chambre.

L’affaire est parvenue au tribunal, mais le jury a décidé à l’unanimité que l’homme – qui avait déjà tenté d’ouvrir plusieurs portes de chambres d’hôtel auparavant – n’était pas coupable.

Un homme essaie chaque poignée de porte dans le hall d’un hôtel, suit deux filles très ivres jusqu’à une chambre d’hôtel et s’en va si vite après avoir fait ce qu’il a fait qu’il n’était pas entièrement habillé ! Que voulaient de plus le juge et le jury ? L’esprit est ahurissant #c4rape – Scott (@ScottHM__) 8 novembre 2021

Ne flirtez pas. N’acceptez pas un verre. N’acceptez pas un numéro de téléphone. Ne soyez jamais ivre en présence d’hommes. Ne portez pas de vêtements provocateurs. Ne prenez pas de bus à 17h. Ne dormez pas dans la même maison que les hommes. Ne présumez pas que vous êtes en sécurité, jamais. Et si les hommes arrêtaient de violer les femmes ? #c4Viol – Elinor Cerys ð????¹ (@elinor_cerys) 8 novembre 2021

Ceux qui regardaient depuis chez eux ont été dégoûtés par les commentaires de l’un des policiers, qui a déclaré: « Ce n’est pas parce que vous ne vous souvenez pas avoir consenti, que vous n’avez pas consenti. »

L’un d’eux a tweeté que « tout ce que le programme fait, c’est rappeler aux gens pourquoi les victimes de viol ne signalent pas souvent ».

« C’est exactement pourquoi les femmes/hommes ne se manifestent pas ! La honte des victimes à son meilleur. Dès le départ, ils n’ont pas cru Debbie ! Je suis furieux », a écrit un adepte.

‘#C4rape fait tourner l’estomac. F *** ces policiers qui blâmaient les victimes et les 12 membres du jury qui n’ont pas rendu justice à Lucy, malgré les preuves accablantes et f *** toutes les personnes qui pensent qu’il est normal de s’imposer à une autre personne, ‘ un spectateur ventilé.

Un autre a écrit avec découragement: «Je suis triste de dire qu’absolument rien ne m’a choqué ce soir. Je suis sûr que la plupart des femmes n’étaient pas du tout choquées. C’est ainsi que nous vivons.

Malgré la colère, d’autres ont fait l’éloge des femmes du documentaire pour avoir partagé leurs expériences si publiquement.

Tout au long de l’émission, des statistiques sont apparues à l’écran soulignant la réalité de la poursuite d’une accusation de viol, indiquant que seulement 14% des victimes de viol estiment qu’elles peuvent obtenir justice en se présentant à la police.

Sur les seuls 1,5 % d’affaires de viol portées devant les tribunaux, 60 % se terminent par une condamnation.

Soutien aux victimes

Victim Support offre un soutien aux victimes de viol et d’abus sexuels. Vous pouvez les contacter au 0333 300 6389.



