Viol sur la plage de Bournemouth : la police recherche un garçon après l’agression d’une fille de 15 ans | Royaume-Uni | Nouvelles

L’attaque présumée a commencé vers 15 h 30 le 18 juillet, lorsque des températures étouffantes ont conduit des centaines de personnes à la plage. Les agents ont décrit le suspect comme mesurant entre «cinq pieds et cinq pieds sept pouces» et «peut-être d’origine pakistanaise».

Il avait les cheveux courts et hérissés et une ligne distinctive traversait son sourcil gauche.

La police a déclaré qu’il avait dit à la victime qu’il avait 17 ans et qu’il s’était rendu à Bournemouth depuis Birmingham.

L’incident a eu lieu près de l’océanarium de Bournemouth, alors que la fille et ses amis jouaient avec un ballon.

Celui-ci a atterri devant le suspect, qui l’a rejeté et a commencé à parler à la victime.

La police a publié un e-fit du suspect (Image : GETTY/Police du Dorset)

L’attaque présumée a eu lieu sur la plage de Bournemouth [stock photo] (Image : GETTY)

Elle a allégué qu’il l’avait ensuite entraînée dans des eaux plus profondes et l’avait violée.

Dans un communiqué, la police du Dorset a déclaré : « Le délinquant a dit à la victime qu’il avait 17 ans et qu’il se rendait à Birmingham.

« On pense que le mâle est également originaire de Birmingham.

«Il est décrit comme étant peut-être d’origine pakistanaise et avec une peau bronzée, mesurant entre cinq pieds et cinq pieds sept pouces et d’une construction mince mais musclée avec des cheveux noirs courts qui ont été repoussés et semblaient fraîchement coupés.

L’incident a eu lieu près de l’océanarium de Bournemouth (Image : GOOGLE MAPS)

“Il portait un short de bain noir ou gris.”

L’équipe d’enquête sur les crimes majeurs de la police du Dorset a ouvert une enquête, tandis que la victime est soutenue par des agents spécialisés.

L’inspecteur-détective Wayne Seymour, qui travaille sur l’affaire, a exhorté toute personne disposant d’informations à se manifester.

Il a déclaré : « Dans le cadre de notre enquête, nous avons obtenu des preuves médico-légales qui signifient que nous serons en mesure d’éliminer de nos enquêtes toute personne qui n’était pas impliquée.

La plage de Bournemouth est populaire auprès des touristes en juillet [stock photo] (Image : GETTY)

« Nous avons également reçu un certain nombre de rapports faisant état de jeunes hommes asiatiques approchant des femmes qui fréquentent la plage le jour de l’incident, dont certains pourraient avoir échangé des messages sur Snapchat.

“J’exhorte quiconque a échangé des messages Snapchat avec quelqu’un qui les a approchés sur la plage ce jour-là à bien vouloir nous contacter car cela pourrait aider notre enquête.

“En outre, je voudrais renouveler notre appel à tous ceux qui se trouvaient sur la plage à proximité de l’océanarium pour vérifier toutes les photographies ou séquences vidéo prises pour voir s’ils ont capturé quelque chose de pertinent.”

La Grande-Bretagne étouffait dans une vague de chaleur le 18 juillet, avec des températures atteignant 29 ° C dans le sud de l’Angleterre.

Boris Johnson détaille le plan du gouvernement contre le crime

Darren Harris, un inspecteur de quartier de la police de Bournemouth, a déclaré que la force avait augmenté ses patrouilles après l’attaque signalée.

Il a commenté : « Je comprends que cet incident aura suscité des inquiétudes pour l’ensemble de la communauté.

«Nous continuons de travailler en collaboration avec le Conseil BCP et d’autres agences partenaires pour intensifier les patrouilles le long du front de mer et ces efforts se poursuivront tout au long de l’été.

La police exhorte toute personne ayant des informations à se manifester [stock photo] (Image : GETTY)

« Les agents de police, les agents de soutien communautaire de la police, les agents du programme d’accréditation de la sécurité communautaire (CSAS), le personnel du Conseil et le RNLI auront une présence visible sur le front de mer et peuvent être approchés par les membres du public en cas de problème. »

Mercredi, les nageurs ont reçu l’ordre de quitter la mer près de la plage de Boscombe à Bournemouth, à la suite de rapports faisant état d’un “grand animal marin” dans l’eau.

Suite aux investigations du RNLI, la plage a été entièrement rouverte plus tard dans la journée.