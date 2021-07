Viola Davis donne un avantage à « Peter and the Wolf » de LA Phil LA .

De toute évidence, le Hollywood Bowl est de retour. La première soirée officielle de la saison estivale du Los Angeles Philharmonic jeudi était, à presque tous égards, une première soirée typique de la saison du LA Phil Bowl.

Gustavo Dudamel a dirigé. Une foule nombreuse était présente. L’orchestre ne fournit plus de décompte d’audience (on ne pourrait jamais le croire, de toute façon), mais j’en ferais facilement plus de 10 000. Il n’y avait aucune exigence de masques, de distanciation, de vaccinations ou de tests. Le pique-nique était presque omniprésent.

Le programme était censé plaire au plus grand nombre. Viola Davis a magnifiquement narré “Pierre et le loup”. Des pièces émouvantes de la compositrice négligée Margaret Bonds et du grand Duke Ellington ont rendu hommage à Martin Luther King Jr.

Non seulement c’était la première fois que Dudamel et le LA Phil pouvaient se produire devant un public quotidien de LA depuis le 8 mars 2020, mais jeudi s’est également senti à l’écart de ce premier programme spécial du Bowl pour une petite foule invitée de distanciés, les premiers intervenants masqués exactement deux mois plus tôt.

Les apparences, cependant, peuvent être trompeuses. Au moment de ce concert de mai, le nombre de COVID-19 était en baisse, avec 247 cas signalés ce jour-là dans le comté de LA.

Jeudi, les cas étaient plus de six fois ce nombre. On se moquait de nous ? Danser au bord d’un volcan ? Le LA Phil a sondé son public et a découvert qu’une majorité écrasante est vaccinée. Tous ceux avec qui j’ai parlé se sentaient en sécurité mais dans un environnement légèrement surréaliste.

En effet, le simple soupçon de danger – un peu comme manger du poisson fugu toxique dans un bar à sushis réputé à Tokyo – a peut-être bien ajouté à l’euphorie générale de la soirée. Même le temps froid, tout comme il est censé être à la mi-juillet au Bowl, ressemblait à un retour en arrière, l’amphithéâtre en quelque sorte (et sans doute seulement pour le moment) une anomalie du changement climatique dans un monde de dômes chauds et d’horribles Européens inondations.

Une chose manque, c’est un programme imprimé, sûrement pas plus un épandeur que les autres produits en vente, sans parler des services alimentaires. Des notes conventionnelles sur les pièces jouées et des biographies des interprètes peuvent être trouvées, avec un peu de chasse, sur l’application Hollywood Bowl. Mais pas de pages pour quelque chose sur l’intention du programme : dans ce cas, un cadrage intrigant de musique inspirée des droits civiques par le populiste soviétique Prokofiev.

Il se pourrait que la Symphonie «classique», le lever de rideau et «Pierre et le loup», qui est Prokofiev à son plus léger et délicieux, suffisent. La symphonie est l’œuvre d’un compositeur moderniste embêtant de 25 ans qui peaufine l’établissement en mettant à jour une symphonie Haydn-esque avec des commodités modernes. « Pierre et le loup », écrit une décennie plus tard en 1936, a fourni à l’Union soviétique sa propagande la plus engageante.

Feckless Pioneer Peter est le modèle de la jeunesse soviétique, un conquérant de la nature, présenté sous le couvert d’enseigner aux enfants les instruments de l’orchestre. Tempéré, comme avec la Symphonie « Classique » avec de l’esprit et de la sophistication, ainsi que le sens du théâtre sensationnel de Prokofiev, nous sommes accrochés.

Quel est le lien avec King ? On pourrait se tourner vers un idéalisme racial, du moins en théorie, dans le communisme, la lutte pour une société communautaire. À un certain niveau, la meilleure musique de l’Union soviétique et du mouvement des droits civiques s’est concentrée sur les luttes des opprimés, se réunissant dans un grand art véritablement important et souvent controversé.

Si vagues que ces notions aient semblé dans l’élaboration du programme, elles comptaient pour la performance. La Symphonie « Classique » est devenue un moment d’ici nous sommes. La symphonie du filou se faufile sur vous comme le chat dans “Pierre et le loup”. Dudamel donnait l’impression que c’était facile, mais sous le capot se trouvait une machine musicale compliquée et finement réglée. Il y a deux mois, au Bowl, vous pouviez sentir le LA Phil se préparer à se battre avec son environnement. Désormais en pleine forme, l’orchestre a retrouvé l’éclat de sa ville natale.

« Nous avons essayé de faire de la musique avec une certaine distance », a déclaré Dudamel à la foule, faisant référence aux flux pandémiques « Sound Stage » du Bowl. En regardant autour de la vaste superficie sur scène et hors scène, il a ajouté, rayonnant: “Rien ne se compare à cela.”

Les principaux hommages au roi étaient des extraits des « Variations Montgomery » de Bonds. Elle-même pionnière, compositrice noire de Chicago, elle est devenue membre du Harlem Renaissance dans les années 1930 grâce à son amitié avec Langston Hughes, dont les poèmes lui ont servi dans la chanson et l’oratorio. Après la mort de Hughes en 1967, elle a déménagé à Los Angeles où elle est restée pour le reste de sa vie, devenant principalement connue pour ses arrangements de spirituals.

Zubin Mehta a dirigé la première de son « Credo » pour chœur et orchestre avec le LA Phil peu de temps après sa mort à 59 ans en 1972. Elle a cependant été rapidement oubliée et ne fait que commencer à être redécouverte.

D’après le peu de preuves de sa musique encore disponibles, ses chansons de Hughes peuvent être son héritage le plus durable. (La soprano Julia Bullock inclura Bonds dans son répertoire Bowl le 2 septembre.) Les quatre variantes « Montgomery » choisies par Dudamel – « Décision », « March », « Dawn in Dixie » et « Bénédiction » – chacune, à sa manière, a apporté une lueur différente au spirituel «Je veux que Jésus marche avec moi». Pour Bonds, marcher avec MLK, c’était marcher avec Jésus.

Dudamel a suivi cela avec le mouvement « Martin Luther King » de la suite « Three Black Kings » d’Ellington. Cela s’était produit lors du dernier concert donné par LA Phil avant la fermeture de la pandémie, dans le cadre de Power to the People de l’orchestre! Festival. Le MLK d’Ellington ne marche pas, il glisse dans les airs, un fantôme gracieux qui nous élève avec lui. Dudamel a dédié la performance à Guido Lamelli. Le violoniste de longue date de LA Phil est décédé mardi.

Qui n’a pas raconté « Pierre et le loup » ? Peter Ustinov, Sophia Loren, Romy Schneider, Captain Kangaroo, David Bowie, Eleanor Roosevelt, « Weird » Al Yankovic et Mia Farrow font partie d’une longue liste de ceux qui l’ont enregistré. Même ainsi, il reste toutes les raisons d’amener Davis et Dudamel en studio pour une autre. Sans chichi ni exagération, la célèbre actrice était sur la bonne voie avec une pointe subtile intelligente, trouvant la fraction précise de la satire dans son inflexion pour s’assurer que nous ne pouvions pas confondre Hollywood 2021 avec la Russie de Staline. Pour Dudamel, chaque instrument, pas seulement la flûte/l’oiseau, la clarinette/le chat, le basson/le grand-père est devenu un être vivant.

“Nous l’avons créé!” s’est exclamé Dudamel lorsqu’il s’est adressé au public pour la première fois. « Pierre et le loup » était le son de sa création : le jeu, la narration et l’amplification, toute la boule de cire. S’il s’agissait de toute la balle de vax, ce “Pierre” pourrait vraiment servir de jeune pionnier prokofievien, toujours le dominateur intelligent et invincible de la nature.

