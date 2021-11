Viola Davis et Lupita Nyong’o rendent hommage à Chadwick Boseman pour son anniversaire

La communauté hollywoodienne et les fans du défunt acteur Chadwick Boseman célèbrent son héritage à l’occasion de ce qui aurait été son 45e anniversaire lundi.

La star de Black Panther est décédée en août 2020 après une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon. Lundi, #WakandaForever est devenu l’une des principales tendances sur Twitter après des stars comme Viola Davis, Lupita Nyong’o, et Kerry Washington a rendu hommage à la star le jour de sa naissance.

« Joyeux anniversaire au paradis ! Oh comme tu nous manques… ton talent, ton cœur, ton héritage ! Je t’aime roi », Davis a légendé un montage vidéo Instagram de Boseman.

Davis et Boseman ont joué ensemble dans le film Netflix acclamé de 2020, Ma Rainey’s Black Bottom. Le projet était le dernier film de Boseman avant son décès. Davis a déclaré qu’elle était « tombée en panne » après avoir appris la mort de Boseman à la fin de l’été dernier.

« Seigneur sait que nous aurions tous voulu qu’il vive encore 50 ans », a déclaré Davis dans une interview avec Yahoo Entertainment. Nous voulons tous la longévité. Mais je ne peux pas du tout voir sa vie tragiquement… Parce que j’avais l’impression qu’il vivait toujours dans l’instant présent, éliminant chaque parcelle de vie. Ce que cela me fait penser, c’est que ce n’est pas la quantité, c’est la qualité.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 27 OCTOBRE : Chadwick Boseman assiste à la REVOLT X AT

« Ce que je garde avec Chad, c’est qu’il a vécu sa vie à sa façon », a poursuivi Davis. « Je dirais que sa vie professionnelle est parfaitement parallèle à sa vie personnelle, je suppose, en termes de la façon dont il a vécu avec la plus grande intégrité. »

Davis a déclaré que Boseman occupait une place particulière dans son cœur et l’a félicité pour le sérieux avec lequel il prenait son travail d’acteur.

Dans une interview avec Deadline, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a confirmé que la suite de Black Panther explorera la « mythologie et l’inspiration » de Wakanda.

Feige a également démystifié les rumeurs d’une version de Boseman générée par ordinateur dans la suite : « Nous n’allons pas avoir de CG Chadwick et nous ne refondrons pas T’Challa », a-t-il déclaré. « Ryan Coogler travaille très dur en ce moment sur le script avec tout le respect, l’amour et le génie qu’il a, ce qui nous apporte un grand réconfort, il s’agissait donc toujours de faire avancer la mythologie et l’inspiration de Wakanda.

Feige a déclaré à Deadline que les créateurs de la suite se concentraient sur le fait de rendre hommage à Boseman dans la suite. « Il y a aussi la tâche d’honorer et de respecter les apprentissages et les enseignements en cours du Tchad également », a-t-il déclaré.

Selon Disney, Black Panther 2 devrait ouvrir ses portes dans les salles le 11 novembre 2022. Le tweet officiel publié lors de la journée des investisseurs de Disney se lit comme suit : « Honorer l’héritage de Chadwick Boseman et la représentation de T’Challa, @MarvelStudios ne refondra pas le personnage, mais explorera le monde de Wakanda et les riches personnages introduits dans le premier film.

Découvrez plus d’hommages d’anniversaire à Boseman ci-dessous:

Chadwick Boseman aurait eu 45 ans aujourd’hui💔

il a gagné en popularité grâce au MCU et au cours de sa carrière, il a reçu différents prix dont un Golden Globe du meilleur acteur dans un drame (et une nomination aux Oscars) pour son rôle dans « Ma Rainey’s Black Bottom »#ChadwickBoseman pic.twitter.com/9ZO3nsaBWf – 4you (@4_youu_) 29 novembre 2021

Il a incarné l’humilité et la grâce à l’écran et en dehors, laissant une marque indélébile sur le film et toute une génération. Joyeux anniversaire Chadwick Boseman pic.twitter.com/iKIOcglfSB – Strong Black Lead (@strongblacklead) 29 novembre 2021

Chadwick aurait eu 45 ans aujourd’hui. Le cancer colorectal nous l’a pris mais il ne pouvait pas prendre son art, sa créativité, son esprit. Tout nous habite comme sa passion pour la justice. #ChadwickBoseman par dablioarte sur IG pic.twitter.com/iTH4LAIkDv – Ibram X. Kendi (@DrIbram) 29 novembre 2021

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !