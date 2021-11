Viola Davis jouant Michelle Obama dans le nouveau spectacle, voyez le premier regard

Le portrait très attendu de Viola Davis de l’ancienne Première Dame Michelle Obama est proche. Les premières photos de Davis en tant qu’Obama ont été publiées et les fans ont hâte de voir comment Davis se transforme en rôle. Davis joue dans le prochain Showtime White House, The First Lady. L’émission promet de raconter la vie de trois femmes puissantes et devrait faire ses débuts en 2022.

Entertainment Weekly a obtenu un premier aperçu exclusif de Viola Davis en tant qu’auteur de Becoming. Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson sont également présentes dans la série limitée en tant que premières dames Betty Ford et Eleanor Roosevelt.

La première saison se concentre sur la vie personnelle et politique d’Obama, Ford et Roosevelt, et retrace « leurs voyages à Washington à travers une intimité éclairante », selon une description officielle de l’émission de Showtime. Cathy Schulman est la showrunner et Susanne Bier est la réalisatrice.

Davis dit à EW qu’elle a fait ses recherches, même en parlant avec Obama elle-même et en lisant ses mémoires à succès du New York Times avant de décider de signer officiellement la série d’anthologies.

« Je me sens très protecteur envers Michelle », dit Davis. Elle a également regardé le documentaire Netflix 2020 d’Obama pour perfectionner les gestes et les mécanismes d’Obama. « C’est notre travail en tant qu’acteurs de ne pas juger qui nous incarnons, mais j’ai fini par penser qu’elle est juste de la drogue. »

Elle a raconté à Jimmy Fallon plus tôt cette année ses conversations avec Obama dans sa préparation pour le rôle. « Et c’est terrifiant parce que… parfois quelqu’un n’est pas à la hauteur de l’image que vous avez dans votre tête. Mais quand ils sont à la hauteur de l’image, c’est assez effrayant », a-t-elle déclaré. « Ça l’est vraiment. »

Davis a également partagé son enthousiasme et ses craintes concernant le prochain spectacle dans une publication Instagram. « C’était terrifiant mais un honneur incroyable de représenter cette femme extraordinaire », a-t-elle écrit en légende du post. « J’ai hâte de partager #TheFirstLady de @Showtime ! »

Dans une conversation avec Entertainment Tonight, Obama a déclaré qu’elle était honorée que Davis ait été choisie pour la représenter. « Je sens que je ne suis pas digne », a-t-elle déclaré. « J’aimerais pouvoir être mieux à la hauteur du personnage que Viola doit jouer, mais c’est excitant. Tout ce que Viola fait, elle le fait avec passion et vigueur, et je sais qu’elle n’en fera pas moins pour ce rôle. »