Violation de données T-Mobile : plus de 47 millions de clients actuels et anciens touchés, selon l’opérateur

T-Mobile a publié mercredi plus de détails sur une « cyberattaque hautement sophistiquée » qui a exposé les données de plus de 40 millions de clients anciens ou potentiels qui avaient demandé un crédit auprès de l’entreprise, ainsi que de 7,8 millions d’abonnés postpayés actuels.

Les fichiers volés ne semblent pas inclure d’informations financières, de carte de crédit, de débit ou d’autres informations de paiement, a déclaré T-Mobile. Cependant, les noms et prénoms, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale et les informations sur le permis de conduire/l’ID ont été consultés. Et environ 850 000 clients prépayés actifs ont vu leur nom, leurs numéros de téléphone et les codes PIN de leur compte exposés. T-Mobile a déclaré avoir réinitialisé de manière proactive les codes PIN de ces comptes.

Le nombre total de clients concernés est inférieur à l’estimation de 100 millions précédemment signalée, mais il s’agit toujours d’une violation substantielle, et l’une des nombreuses que T-Mobile a traitées au cours des dernières années.

T-Mobile, qui compte plus de 104 millions d’abonnés, a déclaré que son enquête était toujours en cours. Il recommande aux clients postpayés de changer leur code PIN et offre deux ans de services gratuits de protection de l’identité avec le service de protection contre le vol d’identité de McAfee. La société lancera une page Web autonome avec plus d’informations et de ressources connexes plus tard mercredi.