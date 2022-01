Violation de la sécurité du PM : les avocats de SC se plaignent d’avoir reçu des appels d’avertissement revendiquant la responsabilité du blocage de la cavalcade de Modi

L’appel d’avertissement a revendiqué la responsabilité du blocage de la cavalcade du Premier ministre près du Pendjab Ferozpur et a mis en garde le tribunal contre toute action susceptible d’aider le gouvernement.

Peu de temps avant que la Cour suprême n’examine lundi une requête demandant une enquête sur l’atteinte à la sécurité du Premier ministre Narendra Modi au Pendjab, certains avocats de la plus haute juridiction se sont plaints d’avoir reçu des messages préenregistrés d’un numéro enregistré en dehors de l’Inde, revendiquant la responsabilité du blocage La cavalcade du Premier ministre près du Pendjab Ferozpur et a mis en garde le tribunal contre tout acte susceptible d’aider le gouvernement, a rapporté The Indian Express.

Selon l’avocat Nishant Katneswarkar, ancien avocat permanent du Maharashtra auprès du tribunal suprême, l’appel provenait d’un numéro qui indiquait qu’il provenait du Royaume-Uni. Plus tard dans la journée, la Supreme Court Advocates on Record Association (SCAORA) a écrit au secrétaire général du tribunal, portant l’affaire à son attention.

« Plusieurs avocats enregistrés ont reçu un appel anonyme, automatisé et préenregistré… confirmant la responsabilité de la violation de la sécurité du Premier ministre Modi lors de sa visite au Pendjab le 05.01.2022 sur Sikhs For Justice (SFJ) depuis les États-Unis », a cité l’Indian Express citant la lettre comme dit.

« Il a été déclaré que SFJ est responsable du blocage de la cavalcade du Premier ministre Modi au survol de Hussainwala au Pendjab. L’appelant a en outre averti les juges de la Cour suprême de s’abstenir d’entendre le litige d’intérêt public déposé par une ONG, Lawyers Voice, cherchant à enquêter sur la violation de la sécurité au motif que la Cour suprême n’a pas été en mesure de punir le coupables des émeutes anti-sikhs de 1984 », lit-on dans la lettre.

La SCAORA a demandé une action immédiate, affirmant que cela équivalait à une violation de la vie privée des avocats enregistrés, car leurs numéros de téléphone portables enregistrés sont dans le domaine public et ont été compromis.

Deepak Prakash, un avocat enregistré, a également déposé une plainte pénale auprès du commissaire de police de Delhi à cet égard. La lettre indiquait que «les appelants se sont déclarés être un groupe du Royaume-Uni et appellent à partir de numéros introuvables…».

Lundi, la Cour suprême a suspendu les enquêtes en cours menées par deux panels distincts du Centre et du gouvernement du Pendjab sur la violation de la sécurité lors de la récente visite du Premier ministre Narendra Modi au Pendjab, et a déclaré qu’elle mettrait en place un comité dirigé par un ancien tribunal suprême. juge pour le sonder.

Le 5 janvier, le convoi du Premier ministre s’est retrouvé bloqué sur un pont aérien en raison d’un blocus par des manifestants à Ferozepur, après quoi il est revenu du Pendjab, lié aux élections, sans assister à aucun événement, y compris un rassemblement.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.