Violation de la sécurité du Premier ministre : Smriti Irani interroge le Congrès sur son inaction lorsque la police a signalé le problème au gouvernement de l’État

La Cour suprême de l’Inde a nommé aujourd’hui un comité de cinq membres dirigé par le juge à la retraite Indu Malhotra pour enquêter sur la faille de sécurité.

Le chef du BJP et ministre de l’Union, Smriti Irani, a acculé aujourd’hui le parti du Congrès à cause d’informations selon lesquelles le gouvernement de l’État n’aurait pris aucune mesure malgré le fait que des responsables de la police du Pendjab aient transmis l’information à des hauts responsables concernant la violation de la sécurité du Premier ministre. Elle a également interrogé le DGP pour avoir prétendument signalé une route dégagée lorsqu’il y avait une menace.

« Voyant la brèche dans la sécurité du Premier ministre au Pendjab, j’avais posé quelques questions à la direction du Congrès. Un réseau de télévision a apporté à la nation des résultats inquiétants de ces questions. Les déclarations d’officiers de police du Pendjab sur une chaîne d’information nationale exposent la vérité… Cela a été rencontré par une exposition d’une chaîne d’information nationale. Ce qui est extrêmement déconcertant, c’est que les responsables de la police du Pendjab ont souligné comment ils se sont continuellement engagés avec le gouvernement et l’administration du Pendjab pour mettre en lumière la menace pour la sécurité du Premier ministre et de son itinéraire », a déclaré Irani.

Elle a en outre déclaré: « La question qui engendre cela révèle que qui, au sein du gouvernement dirigé par le Congrès du Pendjab, a continué à ignorer délibérément ces menaces à la sécurité du Premier ministre. » Elle a également demandé qui au Congrès cherchait à profiter de la violation de la sécurité du Premier ministre.

Interrogeant le DGP pour avoir donné un signal vert au convoi du Premier ministre, Irani a demandé au gouvernement de l’État de révéler le nom des hauts responsables impliqués dans la déchéance. «Pourquoi le DGP a-t-il envoyé un tel message à l’équipe de sécurité du Premier ministre que l’ensemble du système et de l’itinéraire est sûr ? Qui sont les hauts responsables du gouvernement du Congrès du Pendjab qui n’ont pris aucune mesure pour assurer la sécurité du Premier ministre même après cette alerte ? », a-t-elle demandé.

La Cour suprême de l’Inde a nommé aujourd’hui un comité de cinq membres dirigé par le juge à la retraite Indu Malhotra pour enquêter sur la faille de sécurité. Les autres membres du comité sont l’inspecteur général de l’Agence nationale d’enquête, le directeur général de la police de Chandigarh, le registraire général de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana et le DGP supplémentaire (sécurité) du Pendjab.

Alors que le Pendjab CM Channi avait nié toute faille de sécurité ou menace envers le Premier ministre Modi, le chef du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu, avait qualifié cette affirmation de drame. Le BJP a accusé le Congrès d’avoir délibérément compromis la sécurité du Premier ministre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.