Violation des règles informatiques: ne vous protégera pas, a déclaré la Haute Cour de Delhi à Twitter

in

Le site de microblogging a également informé qu’il avait nommé un résident indien comme chef de la conformité par intérim le 6 juillet, dont les services ont été engagés via un sous-traitant tiers.

Jeudi, la Haute Cour de Delhi a déclaré catégoriquement à Twitter qu’elle enfreignait la date limite du 26 mai pour se conformer aux nouvelles règles sur les technologies de l’information (IT). il pour violation de la loi.

“Ne vous protégera pas si le Centre prend des mesures contre vous… Vous êtes en fait coupable d’outrage car vous n’avez pas suivi ce que vous avez dit ce jour-là… Vous avez déjà violé le délai”, a déclaré la Haute Cour.

La juge Rekha Palli a également interrogé Twitter pour avoir utilisé le préfixe « intérimaire » dans la nomination du responsable des griefs résident, du responsable de la conformité ou du responsable nodal, et lui a demandé de déposer un affidavit indiquant que ces responsables intérimaires seraient pleinement responsables de la conduite de l’entreprise en vertu des règles informatiques et prendraient pleine responsabilité des tâches qui leur sont confiées.

Adoptant une position ferme, le tribunal a refusé de donner huit semaines, comme demandé par Twitter, pour se conformer aux règles et lui a ordonné de déposer un affidavit notarié et numérisé à cet égard dans les deux semaines. L’affaire a été publiée pour la prochaine audience le 28 juillet.

Le tribunal a également observé que Twitter avait commis un outrage au tribunal en ne déposant pas d’affidavit final alors qu’il avait décidé de le faire lors de l’audience précédente.

Réitérant qu’aucune action n’a jusqu’à présent été prise par le tribunal contre la plateforme de microblogging, le Centre, par l’intermédiaire du solliciteur général supplémentaire Chetan Sharma, a fait valoir qu’aucun tribunal américain n’aurait jamais accordé une telle latitude à une société pharmaceutique indienne ou à une société informatique.

«Je leur ai dit qu’ils devaient se conformer aux règles. Je ne leur donne aucune protection. S’ils sont au mépris, vous êtes libre d’agir. J’ai déjà dit clairement s’ils veulent travailler, ils doivent suivre des règles », a déclaré le juge Palli à Sharma.

Interrogeant Twitter sur les services d’un agent « intérimaire » par l’intermédiaire d’un sous-traitant, Sharma a demandé le plein respect de la loi indienne.

Plus tôt dans la journée, Twitter a déposé un affidavit devant le HC demandant un délai de huit semaines pour la nomination d’agents nodaux et de griefs afin de se conformer aux nouvelles règles informatiques. Cependant, la société de médias sociaux a déclaré qu’elle avait le droit de contester la légalité des règles informatiques, mais a maintenu qu’elle s’efforçait de se conformer à la loi indienne.

Indiquant qu’elle présentera son premier rapport de conformité en vertu des nouvelles règles numériques au Centre d’ici le 11 juillet, Twitter dans sa réponse à HC a déclaré « qu’il faudra huit semaines à l’entreprise pour se conformer à la nomination de l’agent de règlement des griefs résident. La société est également en train de mettre en place un bureau de liaison en Inde. Le bureau de liaison en Inde sera l’adresse de contact physique permanente pour toutes les communications en vertu des nouvelles règles informatiques ».

L’avocat principal Sajan Poovayya, au nom de Twitter, a indiqué que l’ouverture d’un bureau permanent en Inde entraînerait des problèmes fiscaux et que la société utilise donc le quatrième étage, The Estate, 121 Dickenson Road, Bengaluru 560 042, comme adresse de contact physique.

Le site de microblogging a également informé qu’il avait nommé un résident indien comme chef de la conformité par intérim le 6 juillet, dont les services ont été engagés via un sous-traitant tiers.

Expliquant l’utilisation du mot « intérimaire » dans son affidavit, Poovayya a fait valoir qu’elle avait fait des nominations intérimaires car elle n’avait pas de bureau permanent en Inde et a également assuré au tribunal que ses obligations légales en vertu des règles informatiques seraient remplies par des agents intérimaires.

Comme indiqué précédemment, le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) avait informé lundi la Haute Cour de Delhi que Twitter ne s’était pas conformé aux règles informatiques et avait donc perdu l’immunité accordée à un intermédiaire en vertu de l’article 79 de la loi informatique.

Dans son affidavit, MeitY a déclaré que malgré le délai de trois mois accordé à tous les principaux intermédiaires des médias sociaux pour se conformer aux règles informatiques 2021 ayant expiré le 26 mai, Twitter ne s’y était pas pleinement conformé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.