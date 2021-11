Violation du FDI : SC donne 2 semaines supplémentaires à CCI pour trancher l’affaire Future-Amazon

« Nous n’entrons pas dans les détails, nous allons accorder deux semaines de plus. Vous utilisez le temps et comparaissez et argumentez devant la Commission. Vous soulevez toutes vos objections devant la Commission », a déclaré la cour suprême.

La Cour suprême a prolongé lundi de deux semaines le délai imparti à la Commission indienne de la concurrence (CCI) pour statuer sur le plaidoyer de la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) demandant la révocation de l’approbation accordée à l’accord Amazon-Future Group en 2019. Il a également donné la liberté à Amazon de soulever des objections devant la CCI.

Plus tôt, le 16 novembre, la Haute Cour de Delhi avait ordonné à la CCI de se prononcer sur l’affaire dans un délai de deux semaines au lieu du 4 janvier, date d’audience initialement prévue. Le CAIT avait demandé au HC l’annulation de l’approbation de la CCI qui avait été accordée à Amazon en 2019 et souhaitait la protection de ses 6 000 commerçants qui avaient fourni des marchandises d’une valeur de 10 000 crore au Future Group.

Lundi, un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, tout en examinant l’appel d’Amazon contre l’ordonnance du HC, a déclaré qu’il ne souhaitait pas exprimer d’opinion sur le fond de l’affaire ou la procédure de la CCI, mais a accordé une prolongation de deux semaines au-delà le délai de deux semaines fixé par le CH.

« Nous n’entrons pas dans les détails, nous allons accorder deux semaines de plus. Vous utilisez le temps et comparaissez et argumentez devant la Commission. Vous soulevez toutes vos objections devant la Commission », a déclaré la cour suprême.

Les juges lors de l’audience ont également posé des questions sur la « précipitation déchirante » pour que la Commission termine la procédure alors que le CS est déjà saisi de l’affaire. La CCI avait envoyé un avis de justification à Amazon en juin lui demandant d’expliquer pourquoi aucune mesure ne devrait être prise contre elle pour fausses déclarations tout en demandant l’approbation de son investissement dans Future Coupon en 2019.

L’avocat principal Gopal Subramanium, représentant Amazon, a déclaré aux juges que la CCI ne devrait pas être autorisée à rendre une ordonnance sur l’avis de justification car cela aura une incidence sur la procédure d’arbitrage. Il a déclaré que le HC avait commis une erreur en fixant un échéancier pour le CCI après avoir entendu le CAIT, qui est un « occupé ».

L’avocat a indiqué qu’Amazon avait comparu devant la CCI, mais que cette dernière devait terminer la procédure conformément aux instructions du HC du 16 novembre. « 6 000 pages nous ont été signifiées le 21 et on nous a demandé de donner une réponse le 22. Je ne vois pas comment le CAIT peut être entendu dans cette instance. Ceci est une question importante. Ce tribunal a réitéré que la Commission tiendra sa procédure avec un degré de confidentialité… la procédure devant la Commission n’est pas destinée aux étrangers », a déclaré Subramanium.

L’avocat principal Mukul Rohatgi, au nom de Future Retail, a fait valoir que l’approbation de la CCI planait comme un nuage sur son accord avec Reliance Retail et, par conséquent, une résolution rapide de l’affaire est nécessaire.

Le CAIT a également déclaré au SC que l’investissement d’Amazon dans le Future Group viole les normes de l’IED dans les marques multi-commerce et que le tribunal suprême devrait également l’examiner. Cependant, le banc s’est abstenu de divertir l’allégation.

Amazon, dans son appel, a déclaré que le plaidoyer du CAIT « est une tentative d’ouvrir un autre front, apparemment à la demande du Future Group d’agiter les mêmes allégations qui ont été rejetées » le mois dernier par le tribunal arbitral, qui a conclu qu’Amazon avait divulgué toutes les l’information nécessaire à la CCI et qu’il n’y avait pas d’incohérence entre ses représentations auprès de la CCI et les représentations dans la procédure arbitrale, a indiqué l’appel.

Selon Amazon, les réclamations du CAIT ont été précédemment formulées par FCPL et FRL devant l’arbitre d’urgence qui les a rejetées dans sa sentence provisoire du 25 octobre 2020. Même le tribunal arbitral avait catégoriquement rejeté ces allégations de fausses déclarations et d’incohérence dans sa sentence partielle rendue. le 21 octobre de cette année, a-t-il déclaré.

