Violations de délit d’initié : les implications des récentes décisions de Sebi

Sebi a récemment émis deux ordonnances imposant des sanctions à deux individus pour délit d’initié dans le script de Biocon Ltd (Biocon). Les deux ont estimé que les individus avaient négocié le script alors qu’ils étaient en possession d’informations sensibles au prix non publiées (UPSI) relatives à la collaboration de Biocon avec Sandoz en 2017. Bien que ces ordres aient été émis dans la même matrice factuelle, les problèmes entourant ces deux ordres sont séparés et soulèvent leurs propres problèmes.

La première ordonnance a été rendue contre un vice-président principal et personne désignée (DP) de Biocon qui a été reconnu coupable de délit d’initié parce qu’il avait vendu certaines actions de Biocon avant l’annonce de la collaboration de l’entreprise avec Sandoz. Certes, la nouvelle relative à l’accord avec Sandoz était une nouvelle positive, puisque le prix du script de Biocon a augmenté de 5 à 6 % après sa publication.

Toute personne vendant des actions avant une nouvelle positive ne devrait jamais être accusée de délit d’initié, car elle n’a tiré aucun avantage indu de l’information. SEBI, néanmoins, a jugé l’employé responsable de délit d’initié malgré la conclusion que ces actions avaient été vendues pour effectuer des paiements pour l’achat d’une propriété indépendante et que l’employé avait également obtenu une autorisation préalable de son employeur. Les conclusions de cet ordre sont diamétralement opposées à la jurisprudence de common law sur les lois sur les délits d’initiés qui traitent les délits d’initiés à la fois comme une infraction civile et pénale. La justification est de punir un tort résultant d’un initié « profitant » ou « d’avantage indu » d’UPSI en sa possession, à l’exclusion des autres. L’origine et la jurisprudence soutenue sur le délit d’initié à l’échelle mondiale réside dans l’obligation fiduciaire des initiés de ne pas profiter de leur statut officiel et de l’accès à des informations supérieures pour tromper les actionnaires ordinaires.

Un comité de haut niveau, présidé par le juge NK Sodhi, l’avait souligné, observant que si les opérations d’un initié étaient en fait contraires à la nature de l’UPSI, ces opérations ne devraient pas être traitées comme un acte illicite. En outre, cette question a également été débattue par le Securities Appellate Tribunal (SAT) dans l’affaire Chandrakala v SEBI, dans laquelle SAT a observé qu’une entité au courant de l’UPSI positive est susceptible d’acheter, et non de vendre des actions, avant la publication d’UPSI.

La conclusion de Sebi selon laquelle une transaction est erronée en vertu du Règlement PIT simplement parce qu’elle a été exécutée pendant la période UPSI et sans tenir compte de la direction de la transaction, réduit une faute grave telle qu’un délit d’initié à une simple violation technique. Cette ordonnance va à l’encontre de l’édifice même sur lequel sont promulguées les lois sur les délits d’initiés et pénalise injustement les comportements parfaitement légaux et éthiques des initiés des sociétés cotées. Sebi doit réaligner ses conclusions sur les objectifs réglementaires de la loi sur les délits d’initiés, à savoir. interdisant « l’abus d’UPSI » et n’interdisant pas tous les échanges en tant que personne en possession d’UPSI.

Quant à la deuxième ordonnance, celle-ci a été émise contre un administrateur de la Fondation Mazumdar Shaw qui avait acheté certaines actions de Biocon avant l’annonce de la collaboration de Biocon avec Sandoz. Il n’était pas un employé ou une personne désignée de Biocon et, par conséquent, dans le cours normal des affaires, on ne s’attendrait pas raisonnablement à ce qu’il détienne des informations relatives à Biocon et, en particulier, à l’affaire Sandoz.

L’ordonnance ne fournit pas la preuve qu’un dirigeant/employé de l’entreprise lui a divulgué les informations concernant l’accord. Cependant, l’ordonnance suppose qu’il était en possession de l’information car il était une « personne liée » en raison (a) de son mandat d’administrateur dans la Fondation dirigée par les promoteurs de Biocon et (b) il était lié à Biocon car il avait agi à titre consultatif dans les négociations d’un accord entre Biocon et CIMAB, qui s’est déroulé en parallèle avec l’accord Biocon-Sandoz.

Cette ordonnance jette un filet lointain sur le fait que l’individu concerné avait connaissance d’informations privilégiées sur l’affaire Sandoz uniquement en raison des connexions ci-dessus, en particulier en l’absence de toute autre preuve que ces informations lui ont été divulguées. L’ordonnance présuppose que les UPSI des sociétés cotées sont communiquées nonchalamment par leurs dirigeants/initiés à toutes les personnes interagissant avec elles, même les transactions sensibles telles que la collaboration avec Sandoz. L’extension logique de l’ordonnance signifierait que toute personne qui serait en contact avec un dirigeant d’une société cotée serait présumée avoir connaissance d’informations privilégiées de la société et aucune preuve n’est requise pour prouver que de telles informations lui ont été divulguées.

Une inférence qui implique la connaissance d’UPSI du simple fait de connaître un KMP d’une entité cotée ou de travailler avec une société pendant l’existence d’UPSI, fixe un seuil précaire pour la norme de preuve dans les affaires de délit d’initié. Certaines preuves crédibles doivent être présentées par SEBI pour établir un lien et un accès à UPSI, étant donné que les accusations de délit d’initié ne peuvent pas être fondées sur de simples présomptions.

Les deux ordonnances sont de nature unique et lancent une tendance selon laquelle des professionnels travaillant comme employés ou autrement liés à des sociétés cotées sont accusés de violations graves telles que le délit d’initié simplement parce qu’ils ont négocié le certificat d’une société au même moment où la société était négocier un accord majeur. Ces ordres auront un effet dissuasif sur les transactions d’initiés et criminaliseront ce qui n’est pas seulement anodin mais, dans le premier cas, tout le contraire du délit d’initié. Sebi doit prêter attention au constat du HLC :

« L’approche la plus simple mais la plus simpliste serait d’interdire toute opération par un initié. Cependant, une telle approche serait non seulement aussi inefficace que toute politique d’interdiction générale, mais serait également irréaliste et en décalage avec les réalités économiques et réglementaires ».

Les auteurs sont respectivement, Managing Partner, Partner et Associate, Finsec Law Advisors

