Violence à Lakhimpur Kheri: le BJP soutient le ministre Ajay Mishra et le Premier ministre Modi pour prendre le dernier appel après l’achèvement de l’enquête policière

Ajay Mishra devrait être « rejeté » du cabinet et arrêté sur des accusations de discorde, de meurtre et de complot, réclament le Congrès de l’opposition, le SP et le SKM.

Alors qu’Ashish Mishra a été placé en garde à vue dans l’affaire de violences à Lakhimpur Kheri, le BJP continue de soutenir son père, l’Union MoS Ajay Mishra, qui a nié l’implication de son fils, affirmant que la police de l’UP n’a trouvé aucune preuve contre lui.

Alors que l’opposition intensifie sa demande de démission de Mishra, The Indian Express a cité des sources du BJP disant que le parti attendait des progrès dans l’enquête policière, ajoutant que le Premier ministre Narendra Modi prendrait un appel une fois que la police aurait terminé son enquête.

Ashish a été arrêté samedi soir après environ 12 heures d’interrogatoire en lien avec les violences de Lakhimpur. Mishra a été nommé dans un FIR à la suite d’allégations selon lesquelles il se trouvait dans l’un des véhicules qui a fauché quatre agriculteurs qui protestaient contre la visite du vice-ministre en chef de l’UP, Keshav Prasad Maurya, dimanche dernier. L’un des manifestants a allégué dans une plainte à la police, sur la base de laquelle un FIR a été enregistré, qu’Ashish Mishra conduisait l’un des véhicules.

« S’il existe des preuves de son implication dans l’incident, la haute direction prendra une décision. Le parti ne subira pas de pression simplement parce que les partis d’opposition exigent sa démission », a déclaré l’Indian Express citant un haut fonctionnaire du BJP.

Le rapport citait en outre des sources disant que la direction du parti aurait estimé que l’incident pourrait ne pas avoir une incidence majeure sur les résultats des élections législatives dans l’Uttar Pradesh prévues au début de l’année prochaine.

Ashish a été placé en garde à vue de trois jours lundi. Il a été arrêté samedi soir après plus de 12 heures d’interrogatoire, à la suite desquelles le SIT avait déclaré que le fils du ministre coopérait à l’enquête et avait également éludé certaines des questions qui lui avaient été posées.

« La police a demandé la garde au motif que mon client ne coopérait pas à l’enquête. Nous nous sommes opposés parce que l’agence n’a produit aucune preuve contre mon client », a déclaré l’avocat de la défense Awadesh Kumar Singh.

