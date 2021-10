Violence à Lakhimpur Kheri: le conducteur de l’un des trois SUV du convoi du BJP arrêté, deux appels à la reddition

La police a déclaré avoir demandé une garde à vue de 14 jours de Shekhar Bharti et l’audience à cet égard aura lieu mercredi. Il a été envoyé en garde à vue pendant 14 jours.

Le SIT de l’Uttar Pradesh, enquêtant sur le meurtre de huit personnes à Lakhimpur Kheri, a arrêté mardi le conducteur de l’un des SUV qui faisait partie du convoi qui a écrasé un groupe d’agriculteurs protestataires le 3 octobre. Pendant ce temps, deux personnes ont déposé des demandes de se rendre au tribunal CJM.

L’officier supérieur du ministère public, SP Yadav, a déclaré avoir demandé la garde à vue de 14 jours de Shekhar Bharti et que l’audience à cet égard aura lieu mercredi. Il a été envoyé en garde à vue pendant 14 jours.

Bharti était au volant de l’un des trois véhicules impliqués dans l’incident, a indiqué la police. Ils ont déclaré qu’il appartenait à Ankit Das, un proche collaborateur d’Ashish Mishra, le fils du ministre de l’Union Ajay Mishra, et neveu de l’ancien député de Rajya Sabha et ministre de l’UPA Akhilesh Das, a indiqué la police.

Selon un rapport, Shekhar conduisait une Fortuner noire, qui se trouvait derrière la voiture qui a renversé quatre agriculteurs. Cependant, la police n’a rien confirmé au sujet de Shekhar.

Mardi, le SIT a également arrêté Ashish Mishra, qui est incarcéré à la prison de Lakhimpur Kheri. Un tribunal local avait envoyé lundi Ashish en garde à vue de trois jours.

Avec l’arrestation de Bharti, la police a jusqu’à présent arrêté quatre personnes. Auparavant, ils avaient arrêté Ashish Mishra, le fils du ministre de l’Union Ajay Mishra, Luvkush et Ashish Pandey en lien avec les violences, qui ont fait huit morts.

Par ailleurs, deux personnes – Ankit Das et Latif – ont déposé une demande de remise auprès du tribunal du premier magistrat judiciaire. Ankit Das serait un ami d’Ashish et serait le neveu de l’ancien ministre Akhilesh Das. Le Fortuner lui appartiendrait. On ne sait rien de Latif.

Lorsqu’on lui a demandé qui ils étaient, Yadav a déclaré que l’accusation avait demandé au commissariat de police un rapport concernant leur statut dans le cadre du FIR de violence à Tikonia. La police parlera d’eux et de leur implication dans leur rapport, a-t-il ajouté.

Huit personnes sont mortes dans les violences du 3 octobre et parmi elles quatre étaient des agriculteurs, qui auraient été renversés par un véhicule transportant des travailleurs du BJP. Des agriculteurs furieux auraient alors lynché certaines personnes dans les véhicules. Les autres morts comprenaient deux employés du BJP et leur chauffeur. Un scribe local était également décédé dans l’incident.

Les agriculteurs ont affirmé que le fils du ministre de l’Union Ajay Mishra, Ashish Mishra, se trouvait dans l’un des véhicules, une allégation démentie par lui et son père. Ashish Mishra a été arrêté après 12 heures d’interrogatoire tard dans la nuit de samedi.

