Violence à Lakhimpur Kheri: SC demande au gouvernement UP de déposer un rapport de situation après le deuxième FIR

L’avocat principal, HP Sharma, représentant la famille du journaliste, Raman Kashyap, qui a été tué dans l’incident, a également demandé au tribunal d’ordonner à la police d’appréhender l’accusé.

La Cour suprême a ordonné mardi au gouvernement de l’Uttar Pradesh de déposer un rapport d’étape séparé sur l’enquête dans le deuxième FIR déposé dans les violences de Lakhimpur Kheri au cours desquelles quatre personnes, dont un journaliste, ont été tuées.

La violence a suivi après que quatre agriculteurs ont été fauchés par un convoi de trois véhicules transportant prétendument Ashish Mishra, fils du ministre d’État de l’Union pour l’intérieur Ajay Mishra, qui a heurté un groupe d’agriculteurs protestant contre les lois agricoles controversées à Lakhimpur Kheri. Pas moins de huit personnes, dont quatre agriculteurs, ont été tuées le 3 octobre.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a également demandé au gouvernement de l’État d’accorder la protection aux témoins et a ordonné l’enregistrement rapide de leurs déclarations.

Tout en fixant l’affaire pour une nouvelle audience le 8 novembre, les juges ont été surpris d’apprendre que sur un rassemblement de 4 000 à 5 000 personnes, seules 23 personnes sont des témoins oculaires de l’incident.

« Nous demandons au juge de district concerné de confier la tâche d’enregistrement des preuves en vertu de l’article 164 de la CrPC aux magistrats judiciaires disponibles les plus proches », a déclaré le CS tout en demandant au gouvernement de l’État de faire part de ses préoccupations aux laboratoires médico-légaux et aux experts sur la préparation des rapports. sur la preuve électronique de l’incident.

Il a également demandé au gouvernement de l’État de déposer son rapport sur deux plaintes, dont celle relative au lynchage d’un journaliste. L’avocat principal Arun Bhardwaj, représentant Ruby Devi, veuve de Shyam Sundar, a fait valoir devant le tribunal, le tribunal, que les assassins de son mari erraient librement et qu’aucune mesure n’a été prise contre eux. Il y a trois accusés qui seraient responsables de la mort de son mari et la police n’a pris aucune mesure contre eux, a-t-il dit, ajoutant que « les tueurs errent librement et nous menacent ».

L’avocat principal Harish Salve, représentant le gouvernement de l’Uttar Pradesh, a informé la magistrature que Sundar avait été accusé et avait été tué après que les agriculteurs aient été fauchés. Il a déclaré que la police enquêtait sur la deuxième affaire dans laquelle le journaliste a également été tué.

Salve a en outre informé la plus haute juridiction que sur 68 témoins, 30 ont jusqu’à présent enregistré leurs déclarations en vertu de l’article 164 du Code de procédure pénale. Parmi ceux-ci, 23 sont des témoins oculaires qui ont identifié 16 accusés, a-t-il déclaré, ajoutant que des éléments de preuve numériques étaient également en cours d’examen dans cette affaire.

Le fils du ministre a été arrêté dans cette affaire après que le tribunal suprême eut renversé le gouvernement UP en raison du retard pris dans l’arrestation de l’accusé. La plus haute juridiction avait donné suite à une lettre de pétition envoyée par les avocats Shiv Kumar Tripathi et CS Panda qui demandaient une enquête du CBI sur l’affaire.

