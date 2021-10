Violence à Lakhimpur Kheri: Six arrêtés mais des accusés clés toujours portés disparus, le BJP exige des mesures pour le meurtre de trois hommes de parti

La direction locale du BJP a exercé une pression croissante sur la police d’État pour qu’elle agisse contre les personnes impliquées dans le meurtre de travailleurs du BJP dans le convoi du parti.

Deux semaines après que les violences de Lakhimpur Kheri ont fait huit morts, dont quatre agriculteurs, la police de l’Uttar Pradesh a jusqu’à présent arrêté six personnes, dont Ashish Mishra, le fils de l’Union MoS Home Ajay Mishra Teni. Cependant, une personne clé – le leader local du BJP Sumit Jaiswal – est toujours en fuite.

Jaiswal est le plaignant dans la deuxième affaire déposée contre les agriculteurs pour avoir prétendument lynché trois travailleurs du BJP lors des violences du 3 octobre. Cependant, il a également été désigné comme un accusé clé dans le FIR par les agriculteurs dans la première affaire. Jaiswal est vu dans des vidéos s’enfuyant de la scène après être sorti du véhicule Thar.

« Jaiswal est une personne clé car il est peut-être le seul témoin vivant du véhicule Thar et saurait exactement ce qui s’est passé ce jour-là. Les équipes de police le recherchent », a déclaré à News18 un haut responsable de la police proche de l’enquête.

La direction locale du BJP a exercé des pressions croissantes sur la police de l’État pour qu’elle agisse contre les personnes impliquées dans le meurtre de travailleurs du BJP dans le convoi du parti, qui, selon eux, ont été attaqués par des agriculteurs sur les lieux des violences.

Le ministre d’État de l’Union à l’intérieur et député de Lakhimpur, Ajay Mishra Teni, et le député local du BJP Yogesh Verma ont déclaré qu’ils faisaient pression sur la police de l’État pour qu’elle prenne des mesures dans le meurtre de trois membres du parti, ajoutant que 37 personnes auraient été convoqué dans le cadre de l’affaire.

Alors que quatre agriculteurs auraient été fauchés par l’un des SUV du convoi du BJP, des agriculteurs furieux auraient ensuite lynché certaines personnes dans les véhicules. Les autres morts comprenaient deux employés du BJP et leur chauffeur. Dans l’incident, un journaliste a également été tué.

Jusqu’à présent, six personnes ont été arrêtées par la police, dont le fils du ministre de l’Union Ashish Mishra, ses deux associés Ashish Pandey et Luvkush, le fils d’un ancien ministre du Congrès Ankit Das, son tireur Latif et son chauffeur Shekhar Bharti. Les demandes de mise en liberté sous caution de chacun d’entre eux ont jusqu’à présent été rejetées par le tribunal et ils sont en prison. Ankit Das, Latif et Bharti étaient dans le deuxième SUV derrière le véhicule Thar.

