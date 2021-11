Le tribunal a également observé que le SIT devait être amélioré, car il se compose principalement d’officiers ayant le grade de sous-inspecteurs de la région de Lakhimpur Kheri.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a accepté lundi les recommandations de la Cour suprême selon lesquelles un juge à la retraite de la Haute Cour surveille l’enquête du SIT dans l’affaire de violence à Lakhimpur Kheri.

Le banc, dirigé par le juge en chef de l’Inde NV Ramana, rendra une ordonnance mercredi, annonçant le nom du juge qui supervisera l’enquête. Il a déclaré que cela prendrait une journée car il considère l’ancien juge de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana Rakesh Kumar Jain et d’autres.

Le tribunal a également observé que l’équipe d’enquête spéciale constituée par la police de l’UP pour enquêter sur l’affaire devait être renforcée, car elle se compose principalement d’officiers ayant le grade de sous-inspecteurs de la région de Lakhimpur Kheri.

Le banc a demandé à l’avocat principal Harish Salve, qui représentait le gouvernement de l’UP, de faire circuler les noms des officiers IPS des cadres de l’UP qui ne viennent pas de l’UP, pour inclusion dans le SIT.



