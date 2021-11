Violence à Tripura : Rahul Gandhi dit que le gouvernement du BJP « tue le journalisme »

D’un autre côté, l’ancien président du Congrès Rahul Gandhi a déclaré que « le BJP est occupé à tuer le journalisme ».

Rahul Gandhi et le parti du Congrès ont critiqué le BJP au pouvoir à Tripura, l’accusant de tuer le journalisme et de répandre la haine. Les remarques du Congrès de l’opposition sont intervenues à la suite des récentes violences communautaires dans l’État.

Partageant une photo de la remarque du Premier ministre Modi sur le développement à Tripura, le parti du Congrès a déclaré : « Parler ainsi après avoir jeté Tripura dans le feu de la haine, est une insulte au peuple respecté de Tripura. Les gens savent très bien qui sont les gens qui ont arraché le bonheur, la paix et la tranquillité des habitants de Tripura.

को नफरत की आग में झोंककर इस तरह की बात करना त्रिपुरा की सम्मानित जनता का अपमान ही है। बात अच्छे से जानती है कि त्रिपुरा लोगों का सुख, चैन और शांति छीनने वाले लोग कौन हैं। pic.twitter.com/fYVWhK96ac – Congrès (@INCIndia) 15 novembre 2021

D’un autre côté, l’ancien président du Congrès Rahul Gandhi a déclaré que « le BJP est occupé à tuer le journalisme ». Rahul a fait ces remarques à la suite de l’arrestation de deux journalistes qui couvraient les récents incidents de violence à Tripura. « Le système BJP est occupé à tuer le journalisme. Mais quand la vérité s’est-elle arrêtée face aux mensonges ? Gandhi a déclaré dans un tweet en hindi.

सिस्टम पत्रकारिता की हत्या में जुटा है।

झूठ के सामने सच कब ?#Tripura #NoFear – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 14 novembre 2021

Deux femmes journalistes couvrant les récents cas de violence à Tripura ont été arrêtées dimanche par la police d’Assam. Les responsables de la police des deux États ont confirmé que Samriddhi Sakunia et Swarna Jha, journalistes de HW News Network, qui se sont rendus à Tripura pour écrire sur les récents incidents communautaires, ont été arrêtés par la police d’Assam à Karimganj’s Neelam Bazar, près de la frontière entre les deux États dimanche.

Le duo a été détenu dans un refuge pour femmes géré par le gouvernement hier soir et a été remis à la police de Tripura aujourd’hui. Sakunia et Jha ont été nommés dans une FIR au poste de police Fatikroy de Tripura sur la base d’une plainte déposée par un partisan de Vishwa Hindu Parishad, alléguant qu’ils avaient diffamé l’image du gouvernement Tripura par le biais de leurs reportages, selon un communiqué publié par leur employeur.

