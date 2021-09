Violence au Fort Rouge: la police de Delhi cite l’augmentation des ventes de tracteurs pour revendiquer un «complot bien orchestré» par les manifestants

La “vente de tracteurs augmente rapidement dans une mesure considérable dans une conspiration bien orchestrée et dans le seul but… d’emmener des tracteurs à Delhi pour agitation et protestation”, indique l’acte d’accusation. (Express Photo)

La police de Delhi, dans son acte d’accusation dans l’affaire de violence du jour de la République, a cité une “augmentation” de la vente de tracteurs au Pendjab et à l’Haryana entre novembre 2020 et janvier 2021 pour étayer son affirmation selon laquelle la violence d’une partie des manifestants agricoles était un ” conspiration profondément enracinée et bien orchestrée », a rapporté The Indian Express.

La police, dans son acte d’accusation, indique que le Pendjab a connu la plus forte augmentation des ventes de tracteurs entre novembre et janvier, qui ont augmenté de 94,3 % en décembre 2020 par rapport à décembre 2019. De même, janvier 2021 a connu une augmentation de 85,13 %. avec 2 840 tracteurs vendus contre 1 534 en janvier 2020, indique la chargesheet.

Il existe également des clips vidéo dans lesquels les chefs d’agriculteurs “affirment que le rassemblement de tracteurs ne suivra pas l’itinéraire convenu (et) s’ils sont arrêtés par la police, ils franchiront la barricade et entreront à Delhi à tout prix”, indique l’acte d’accusation.

L’objectif des manifestants était de “conquérir/s’emparer du (Fort Rouge)” et d’en faire un site de protestation pour “provoquer l’embarras et l’humiliation au niveau national et international au peuple de ce pays” en hissant le Nishan Sahib et le Kisan. drapeau le jour de la République, dit l’acte d’accusation.

Des milliers d’agriculteurs protestant contre les nouvelles lois agricoles du Centre se sont affrontés avec la police lors du défilé de tracteurs le 26 janvier. De nombreux manifestants, conduisant des tracteurs, ont atteint le Fort Rouge et sont entrés dans le monument. Certains manifestants ont même hissé des drapeaux religieux sur ses dômes et un mât sur les remparts, où le drapeau national est déployé le jour de l’indépendance.

Au total, 16 personnes ont été inculpées dans l’affaire en vertu des articles de l’IPC liés aux émeutes, aux agressions contre des fonctionnaires, à l’association de malfaiteurs, à plusieurs articles de la loi sur les armes, à la loi sur la prévention des dommages causés à la propriété publique, à la loi sur les monuments anciens et les sites et vestiges archéologiques. , Loi sur les maladies épidémiques et Loi sur la gestion des catastrophes. Tous les accusés ont été libérés sous caution.

