La célébration troublante de la Chine communiste du New York Times s’est poursuivie à la une du Saturday Business dans la rubrique “Le Nouveau Monde” de Li Yuan, “Les jeunes de Chine se tournent vers Mao – L’appel du président à la lutte contre les capitalistes attire ceux qui sont frustrés par peu d’opportunités . “

La présentation est désespérément neutre quant à la perspective de meurtres d’inspiration maoïste de gauche parmi la jeunesse amère de Chine : « L’appel du président à la lutte et à la violence contre les capitalistes gagne un nouveau public de jeunes frustrés par les longues heures de travail et la diminution Opportunités.”

Tout article digne de confiance de quelque longueur que ce soit sur le président Mao devrait inclure le Grand Bond en avant ou la Révolution culturelle, qui a fait des millions de morts, déracinés, emprisonnés et a semé la misère générale pendant des décennies. Mais Li Yuan a réussi à consacrer 1 500 mots à la résurgence du maoïsme sans même mentionner ces atrocités par leur nom. Le deuxième paragraphe a une seule demi-phrase reconnaissant les masses de morts. Ceci dit, passons à l’hagiographie inquiétante :

Dans une Chine moderne aux prises avec des inégalités sociales croissantes, les paroles de Mao justifient la colère que ressentent de nombreux jeunes envers une classe d’affaires qu’ils considèrent comme une exploitation. Ils veulent suivre ses traces et changer la société chinoise — et certains ont même parlé de violence contre la classe capitaliste si nécessaire.

Le président Mao fait son retour parmi la génération Z chinoise. Le chef suprême du Parti communiste, dont des décennies de campagnes politiques ininterrompues ont coûté des millions de vies , inspire et réconforte les gens mécontents nés longtemps après sa mort en 1976. Pour eux, Mao Zedong est un héros qui parle de leur désespoir en tant que personne en difficulté.

Ils le lisaient dans les bibliothèques et dans les métros. Ils ont organisé des clubs de lecture en ligne consacrés à ses œuvres. Ils ont mis en ligne des heures d’audio et de vidéo, répandant l’évangile de sa pensée révolutionnaire.

Les longues heures et le travail acharné, qui ont fait de la Chine une puissance économique, sont désormais considérés comme un ennemi, remplacés par la violence contre les capitalistes, inspirée par Mao, qui n’a construit que des décomptes de corps de ses concitoyens.

« La liberté et les marchés libres » ont été réduits à des mots à la mode.

Nominalement un pays socialiste, la Chine est l’un des pays les plus inégalitaires au monde. Quelque 600 millions de Chinois, soit 43 % de la population, gagnent un revenu mensuel d’environ 150 dollars seulement. Beaucoup de jeunes pensent qu’ils ne peuvent pas s’intégrer à la classe moyenne ou surélever leurs parents. L’absence d’ascension sociale les a amenés à s’interroger sur la pureté du parti, qu’ils jugent trop tolérant envers la classe capitaliste.

Bien que Mao ne soit jamais parti, il était autrefois démodé. Dans les années 1980, alors que la liberté et les marchés libres devenaient des mots à la mode, les jeunes se sont tournés vers les livres de Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre et Milton Friedman….

Les sociétés communistes ont historiquement été parmi les plus inégalitaires de la planète, divisées entre les membres privilégiés du Parti et tous les autres.

Beaucoup disent que leurs plus grands ennemis sont les capitalistes qui les exploitent. La principale cible de leur colère est Jack Ma, le co-fondateur de l’empire du commerce électronique d’Alibaba. Il était autrefois acclamé comme l’incarnation du rêve chinois. Maintenant, ils se moquent de ses commentaires soutenant la culture du travail 996 et disant que les affaires elles-mêmes sont la plus grande philanthropie.