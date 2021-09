Violence dans l’Assam: CM Himanta Sarma défend l’action de la police, dit qu’il ne peut pas rabaisser le gouvernement de l’État en utilisant une seule vidéo

in

Himanta Biswa Sarma a justifié l’action de la police et a déclaré que l’anti-empiétement ne s’était pas fait du jour au lendemain et que les discussions avaient duré quatre mois.

Un jour après que des violences ont éclaté lors d’une campagne anti-empiètement dans le district de Darrang, dans l’Assam, qui a fait deux morts et plusieurs blessés, le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a déclaré vendredi que plus de 10 000 personnes avaient encerclé les flics et utilisé la violence, ce qui a entraîné des représailles policières.

« La campagne d’expulsion a été lancée avec un principe convenu… que les sans-terre recevront 2 acres chacun conformément à la politique foncière, ont convenu les représentants. Nous ne nous attendions à aucune résistance, mais environ 10 000 personnes ont fait appel à la police d’Assam, ont utilisé la violence, puis la police a riposté », a-t-il déclaré.

Sarma a justifié l’action de la police et a déclaré que l’anti-empiétement ne s’était pas fait du jour au lendemain et que les discussions avaient duré quatre mois. « La délégation du Congrès m’avait rencontré et s’était mise d’accord sur l’attribution des terres aux sans-terre. 27 000 acres de terre doivent être utilisés de manière productive. Il y avait un temple, qui a également été empiété », a-t-il ajouté.

Il a en outre déclaré que la campagne d’expulsion avait été lancée avec un principe convenu selon lequel les sans-terre se verraient fournir 2 acres chacun conformément à la politique foncière.

#REGARDER | Vous ne pouvez pas rabaisser le gouvernement de l’État avec une seule vidéo… Depuis 1983, cette région est connue pour ses tueries… Sinon, normalement, les gens n’empiètent pas sur les terres du temple. J’ai vu des empiètements tout autour. Une campagne d’expulsion pacifique a été convenue, mais qui est l’instigateur ? : Assam CM Himanta B Sarma pic.twitter.com/MJ63OCyr8S – ANI (@ANI) 24 septembre 2021

« Nos 11 policiers ont été blessés. Nous allons mener une enquête sur la façon dont le caméraman est entré en scène et pourquoi il a essayé de maîtriser cette personne en particulier. Nous avons ordonné une enquête judiciaire », a ajouté Sarma.

Interrogé sur la vidéo virale dans laquelle un photojournaliste et un flic ont été vus en train de battre un manifestant, Assam CM a déclaré: “Vous ne pouvez pas rabaisser le gouvernement de l’État avec une seule vidéo.”

« Normalement, les gens n’empiètent pas sur les terres du temple. J’ai vu des empiètements tout autour. Une campagne d’expulsion pacifique a été convenue, mais qui a été l’instigateur ? » Il a demandé.

Deux personnes ont été tuées et 20 autres, dont des policiers, ont été blessées jeudi lorsque la police a tenté d’expulser des envahisseurs à Gorukhuti et dans d’autres villages relevant du cercle fiscal de Sipajhar dans le district de Darrang. UNE

Une vidéo choquante montrant un homme brandissant une caméra et frappant une personne apparemment morte avec une blessure par balle à la poitrine a fait surface après l’incident. Des protestations publiques avaient éclaté contre la demande de réhabilitation de 800 familles qui avaient été expulsées des terres appartenant à l’État où elles vivaient depuis des décennies.

Le BJP a allégué vendredi que diverses forces, dont le Front populaire indien (PFI), auraient pu inciter des manifestants à attaquer le personnel de la police d’Assam. L’accusation a cependant été fermement démentie par l’unité Assam du PFI qui a déclaré qu’elle n’avait ni cadre ni membre dans la région de Gorukhuti.

