Violence domestique : le sale petit secret des chrétiens évangéliques conservateurs

Dans un article du Reformed Journal de 2018 intitulé « Évangéliques, parlons de la violence à l’égard des femmes », Kristin Kobes Du Mez, professeure agrégée et présidente du département d’histoire du Calvin College, a écrit : « Il n’est pas clair que les chrétiens évangéliques soient plus susceptibles que les autres abuser des femmes. (Bien que certains facteurs tels que les différences de pouvoir entre les sexes aient été liés à des schémas d’abus, et de nombreuses femmes évangéliques elles-mêmes ont témoigné que les enseignements évangéliques sur l’autorité masculine et la soumission féminine perpétuent les cultures d’abus et limitent leur capacité à faire face à cet abus). Ce qui fait réfléchir, cependant, c’est la réticence de la part de tant de chrétiens évangéliques à condamner les abus lorsqu’ils se produisent. »

Kristin Kobes Du Mez pose et répond à la question : « Pourquoi les évangéliques ont-ils tant de mal à condamner les agressions sexuelles, le harcèlement et la violence domestique ?

« En partie, l’identité politique évangélique s’est regroupée autour de l’opposition au féminisme (entre autres). Lorsque les féministes ont défendu une législation visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, le premier réflexe des évangéliques a été de s’y opposer. Mais il y avait plus à leur résistance que la politique réactionnaire instinctive. L’identité évangélique était (et est) basée sur un système de genre qui rend la violence contre les femmes plus facile à rejeter, excuser et nier.

Alors que la violence domestique n’est en aucun cas limitée à une race, une religion, un groupe ethnique, une classe ou une préférence sexuelle, Jocelyn Andersen maintient que trop longtemps trop de pasteurs évangéliques ont essayé de balayer le problème sous le tapis. Selon Andersen, le problème des abus physiques, ainsi qu’émotionnels et spirituels, est exacerbé par les enseignements dépassés de plusieurs pasteurs chrétiens conservateurs de haut niveau.

« Si, comme l’a dit le Dr James Dobson, la violence domestique est un problème aux « proportions épidémiques » dans la communauté chrétienne évangélique, pourquoi « sanctionne-t-il » et « perpétue-t-il » les abus », demande l’auteure chrétienne évangélique Jocelyn Andersen dans son livre, Femme Soumettre ! Chrétiens et violence domestique (One Way Cafe Press).

Dans l’introduction de Woman Submit !, Andersen a souligné que « la pratique consistant à cacher, ignorer et même perpétuer les abus émotionnels et physiques des femmes est… endémique au sein des fraternités chrétiennes évangéliques et aussi lente que nos systèmes juridiques l’ont été pour faire face à la violence. contre les femmes par leurs maris, l’église a été encore plus lente.

Andersen a soutenu que la violence domestique dans les familles chrétiennes « crée souvent un piège cruel, car de nombreux chrétiens et dirigeants d’église considèrent la recommandation de la séparation ou du divorce comme contraire aux Écritures, mais considèrent ensuite en silence la femme battue, qui choisit de ne pas partir, avec mépris pour rester et tolérer l’abus. Les victimes reprennent rapidement cette attitude hypocrite et quittent complètement l’église – ou commencent à cacher les abus. De toute façon, ils abandonnent les conseils spirituels et le soutien émotionnel dont ils ont désespérément besoin. »

« Le monde médical laïc a dû intervenir pour conseiller et aider les femmes de l’église à voir la vérité sur leur situation, à trouver un abri et à informer les chefs religieux de la nécessité d’accepter les faits médicaux et cliniques sur les abus physiques et mentaux », OneNewsNow. com – un service d’information de l’American Family Association – a rapporté.

« Les organisations laïques abordent constamment les aspects religieux de la violence domestique », a déclaré Andersen à OneNewsNow. « Les femmes chrétiennes luttent contre cela et les organisations laïques voient ce que vivent les femmes chrétiennes et les femmes religieuses. Ils l’ont mis en place comme objectif d’éduquer les chefs spirituels sur les aspects spirituels et les différents aspects de la violence domestique afin qu’ils puissent donner de bons conseils aux femmes qui s’adressent à eux. C’est un gros problème.

Le livre d’Andersen explique pourquoi les femmes victimes de violence domestique restent avec leurs agresseurs : « Le troisième chapitre de [the Book of] La Genèse nous donne un indice, quand on dit à la femme, « votre désir sera pour votre mari » — et il « règnera sur vous ». L’indice juste là est peu importe comment il agit, son désir est souvent toujours vers lui. Elle l’aime. Elle répond aux abus avec une détermination encore plus grande pour essayer de résoudre la situation… et de l’améliorer.

Selon OneNewsNow, « Andersen ne préconise jamais le divorce – pourtant, elle dit qu’après l’entrée de la violence domestique dans le tableau du mariage, il doit éventuellement arriver un moment où une femme chrétienne décide quelle est la volonté de Dieu pour elle face aux dangers des abus. Et c’est là qu’Andersen dit que la femme sera probablement en conflit avec la pression de l’église pour qu’elle reste, quoi qu’il arrive.

Des dirigeants évangéliques de haut niveau ont trop souvent blâmé la victime

Andersen, dont le récit des abus physiques de son mari constitue un premier chapitre déchirant, dit que le problème est exacerbé par des conseils erronés et l’utilisation d’informations obsolètes dans les écrits du Dr James Dobson, fondateur de Focus on the Family, et du Dr. John MacArthur, pasteur-enseignant à la Grace Community Church, basée à Sun Valley, en Californie. « Vous savez, en parlant de la façon dont elle peut inciter son mari à le faire ; ou que son pauvre mari non communicatif ne peut peut-être pas gérer ce qu’elle essaie de lui communiquer et il se déchaîne et la frappe – [that] rejette la faute sur lui et sur elle.

Via plusieurs échanges de mails, Anderson m’a dit que les travaux de Dobson et MacArthur perpétuent le problème de la violence domestique chez les chrétiens évangéliques.

Elle a choisi d’examiner de près leur travail en raison de la « portée d’influence » qu’ils exercent « au sein de la communauté chrétienne ». Les deux hommes sont « des écrivains prolifiques avec des livres à succès », et les deux « ont un large auditoire pour leurs émissions de radio », qui « sont des incontournables de Moody Christian Radio depuis des années ». Des millions de personnes écoutent les émissions chaque semaine, a-t-elle déclaré.

« Dobson et MacArthur sont tous deux des dirigeants évangéliques de haut niveau avec suffisamment d’influence et de capacité pour apporter une contribution positive au sort des femmes battues, ce qui permettrait de sauver des vies. » Au lieu de cela, « leurs paroles sont souvent utilisées pour renvoyer les femmes chrétiennes dans la zone de danger avec des conseils qui les encouragent à essayer de changer de mari violent ou à retourner dans des foyers violents dès que « le feu est éteint ». La dernière fois que j’ai regardé, l’agression était un crime, mais les femmes chrétiennes ne sont généralement pas encouragées à signaler ce crime.

Dans son livre, Andersen cite un incident au cours duquel une femme battue a écrit à Dobson pour lui dire que « la violence au sein de son mariage augmentait à la fois en fréquence et en intensité et qu’elle craignait pour sa vie ». Dobson « a répondu que son objectif devrait être de changer le comportement de son mari – pas de divorcer (Love Must Be Tough, (1996) «

« Il a suggéré de partir comme une solution temporaire, mais seulement comme un moyen de manipuler le comportement du mari. J’ai trouvé inexcusable qu’aucune note d’inquiétude réelle pour la sécurité physique immédiate de cette femme n’ait été émise dans sa réponse, malgré le fait qu’elle ait clairement déclaré qu’elle craignait pour sa vie.

«Dobson lui a conseillé de précipiter une crise dans son mariage en choisissant la demande la plus absurde que son mari ait faite, puis en refusant d’y consentir. Ce n’était pas seulement un conseil absurde dans une situation de violence domestique, mais aussi un danger mortel, et très révélateur du fait que, malgré plus de 1 000 décès par an dus au fait de battre sa femme, le batteur de femme n’est généralement pas considéré comme une menace réelle pour la vie ou la sécurité de sa femme. «

Andersen affronte également MacArthur : selon une cassette intitulée Bible Questions and Answers Part 16, un membre de Grace Community Church a demandé à MacArthur comment une femme chrétienne devrait réagir « et gérer le fait d’être une femme battue ».

La réponse de MacArthur contenait « des conseils très dangereux aux femmes battues. Il a dit que le divorce n’est pas une option pour une femme battue, parce que la Bible ne le permet pas. Tout en disant qu’il était acceptable « que la femme s’en aille pendant que la pression était forte », c’était avec la compréhension qu’elle reviendrait. « Il a averti les épouses de faire très attention à ne pas provoquer les situations abusives. Parce que, dit-il, c’était très souvent le problème.

« Trois ans plus tard, MacArthur a dit essentiellement la même chose (adoucie avec quelques avertissements) dans un livret qu’il distribue encore aujourd’hui intitulé ‘Répondre aux questions clés sur la famille.' »

« Combien de milliers de pasteurs, de dirigeants et de chrétiens laïcs ont été et sont encore influencés par les écrits de James Dobson, John MacArthur et d’autres qui partagent leurs points de vue ? demanda Andersen.

Andersen dit que ces deux pasteurs « admettent qu’ils croient qu’un grand pourcentage des cas de coups sont incités et provoqués par la femme ». Alors que Dobson « décrivait le problème de la violence domestique comme un problème aux « proportions épidémiques », dans « L’amour doit être dur », seules cinq pages et plus sont consacrées au sujet. Et il a utilisé plus de la moitié de ces pages pour mettre en évidence un cas dans lequel une femme a délibérément provoqué son mari pour qu’il la frappe afin qu’elle puisse gagner son « trophée » d’ecchymoses avec lequel elle pourrait ensuite parader afin de gagner la sympathie. »

Alors que ces incidents se produisent, Andersen souligne que «la majeure partie de la recherche sur la violence domestique réfute le mythe selon lequel les femmes battues aiment être battues ou provoquent délibérément la violence afin d’obtenir un avantage moral. Cet exemple injuste ne caractérise en aucun cas le visage de la violence domestique. »

« Si un leader chrétien blâme une femme pour la violence dans son mariage et néglige d’encourager une femme battue à utiliser les ressources juridiques à sa disposition afin de préserver sa sécurité physique, ce leader non seulement sanctionne l’abus mais le perpétue également. », soutient Andersen.

« De nombreux batteurs d’épouses qui vont à l’église, des chrétiens professants, même des pasteurs et des dirigeants d’églises reçoivent le message haut et fort que leur leadership spirituel n’est pas aussi préoccupé par le fait qu’ils battent leurs épouses que par le fait que les épouses devraient se soumettent à leurs maris et ne demandent pas de protection juridique ou de divorce.

« Dire à une femme de partir alors que la chaleur est allumée avec l’intention de revenir n’est pas un conseil rare chez les évangéliques. Cela revient à renvoyer une femme battue dans un foyer violent. Avec un conjoint violent, à quel moment la chaleur est-elle vraiment éteinte ? C’est un péché et, à mon avis, c’est criminel.

