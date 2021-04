Violence en Irlande du Nord: le révérend appelle à la fin des émeutes «impulsées localement» au milieu des affrontements | UK | Nouvelles

Le révérend Dr David Bruce, de l’Église presbytérienne en Irlande, est apparu hier sur BBC Newsnight pour discuter des causes «assez complexes» derrière la violence dans le pays. L’Irlande du Nord a subi certaines de ses pires violences depuis des décennies alors que les loyalistes et les nationalistes se heurtaient à la police, le Brexit, les échecs de la police et les funérailles controversées du Sinn Féin étant tous responsables du conflit.

S’adressant à l’animatrice Kirsty Wark, le révérend Dr Bruce a décrit les causes de la violence comme «multiformes».

Il a déclaré au programme: «Nous avons, oui, les questions des questions non résolues si je peux appeler cela comme cela émergeant de l’imposition du Brexit, le protocole d’Irlande du Nord en étant l’exemple le plus évident. Et donc au sein des communautés loyalistes, je pense qu’il y a peut-être un sentiment profond de trahison.

«Il y a certainement un sentiment de dévalorisation de leur britannicité, de leur sentiment d’appartenance au Royaume-Uni, à cause de ce changement manifestement structurel qui s’est produit dans les relations entre la Grande-Bretagne et cette partie du Royaume-Uni.

«Cela reste donc un problème, mais je pense qu’il y a probablement d’autres problèmes systémiques à l’œuvre ici, peut-être moins liés à la haute politique qu’à la privation sociale, au désengagement de la chaîne et de la trame normales de la société.

«Les jeunes loyalistes trouvent peut-être plus difficile de s’engager dans l’éducation et voient donc un sentiment de manque de voix, peut-être même un sentiment de désespoir.

Discutant du rapport précédent de BBC Newsnight selon lequel les enfants étaient «essentiellement forcés» de commettre des actes de violence dans le pays, le révérend Dr. Bryce a condamné l’agression et exigé une solution «menée localement».

Il a déclaré: «Je suis tout à fait d’accord qu’il ne peut y avoir aucune idéologie ou raisonnement justifiable pour mettre ces enfants là-bas et leur donner les munitions dans leur esprit que c’est une façon légitime ou appropriée de se comporter.

«Parce qu’ils ne font vraiment que démolir leurs propres rues. Ils détruisent et détruisent leurs propres communautés et comment cela peut-il être une voie à suivre?

«Comment cela peut-il être un moyen d’exprimer légitimement une protestation contre ce qu’ils considèrent comme une injustice?

«Il doit y avoir une solution politique à cela, une solution politique locale à cela, et il incombe, je pense, à nos représentants élus et en particulier à ces cinq partis réunis autour de la table exécutive pour collaborer pour déterminer quels sont les problèmes, puis pour faire les démarches appropriées d’ici, de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni à Dublin en passant par l’Europe et à l’international pour faire valoir ce point.

Cela vient après qu’une voiture en feu a été laissée sur une voie ferrée entre Belfast et Derry hier, laissant le ministre de l’Infrastructure d’Irlande du Nord «profondément préoccupé».

Chris Conway, directeur général du groupe Translink, a déclaré que le conducteur du train de 19 h 10 «avait réagi rapidement et heureusement a immobilisé le train en toute sécurité, loin de là où la voiture brûlait».

Nichola Mallon a condamné l’incident et déclaré: «Il est inimaginable de penser à ce qui aurait pu se passer ce soir sans l’intervention rapide du conducteur et de l’équipage.

«Je tiens à leur exprimer ma gratitude ainsi qu’aux services d’urgence.

«J’exhorte toute personne ayant des informations sur cet incident à contacter le PSNI.»

La violence a éclaté pour la première fois en Irlande du Nord le 30 mars et s’est depuis intensifiée de manière drastique.

Mercredi, un bus a été détourné et incendié à Belfast, après que des jeunes l’ont bombardé avec des bombes à essence à l’intersection de Lanark Way et de Shankill Road.

Arlene Foster, première ministre d’Irlande du Nord et dirigeante du DUP, a déclaré: «Ces actions ne représentent ni le syndicalisme ni le loyalisme. Ils sont embarrassants pour l’Irlande du Nord et ne servent qu’à détourner l’attention des vrais contrevenants au Sinn Féin.

Gerry Kelly, membre de l’Assemblée du Sinn Féin, a déclaré que les «scènes honteuses de violence et de destruction» avaient «clairement été planifiées à l’avance et orchestrées par des gangs criminels loyalistes».

Un responsable du gouvernement irlandais a déclaré au Irish Times: «Le gars aurait pu être incendié vif dans ce bus.»