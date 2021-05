Violence Israël-Gaza: Netanyahu affirme que les frappes de missiles ont fait reculer les militants du Hamas de «nombreuses années» Monde | Nouvelles

Le Premier ministre israélien a fait le point sur le bombardement de Gaza par Tsahal au cours des neuf derniers jours. S’exprimant mardi, M. Netanyahu a déclaré que les attaques à Gaza “avaient fait reculer le Hamas de plusieurs années”, et a affirmé que le groupe avait subi des “coups inattendus”. Dans un sombre avertissement de nouvelles violences, le Premier ministre a déclaré que les frappes de missiles «se poursuivraient aussi longtemps qu’il faudrait pour rétablir le calme», malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu. Au moment d’écrire ces lignes, au moins 215 Palestiniens, dont près de 100 femmes et enfants, et 12 Israéliens ont été tués.

PLUS À VENIR