Violences à Chicago : 5 morts, 50 balles au milieu d’un week-end sanglant

Au moins 5 personnes ont été tuées et 50 autres ont été blessées dans des fusillades à Chicago ce week-end, selon les autorités.

La police de Chicago a déclaré qu’un homme avait été tué et un autre blessé tôt dimanche lors d’une fusillade dans le Near West Side de la ville.

Les deux hommes – âgés de 30 et 36 ans – étaient à l’extérieur vers 02h56 lorsqu’ils ont été touchés, a rapporté WBBM-TV de Chicago. L’homme de 30 ans a été déclaré mort après avoir reçu plusieurs balles dans la poitrine et l’abdomen. L’autre homme a reçu une balle dans la poitrine et a été classé dans un état grave.

LE COMBAT DE LOLLAPALOOZA À CHICAGO DEVIENT SANGLANT APRÈS QU’UN HOMME POUSSE À TRAVERS LA FENÊTRE DE L’HTEL

Le surintendant de la police de Chicago, David Brown, prend la parole lors d’une conférence de presse la semaine dernière (Police de Chicago)

Environ trois heures plus tôt, un homme de 32 ans avait été tué dans une fusillade sur la Rive-Sud. La victime était à l’extérieur vers 00h20 lorsque quelqu’un lui a tiré plusieurs balles dans la poitrine et l’abdomen. Il a été déclaré mort dans un centre médical local.

Samedi soir, une personne a été tuée et deux autres blessées lors d’une fusillade à West Pullman dans l’extrême sud de Chicago.

Les trois victimes ont été abattues vers 22h15 alors qu’elles se tenaient à proximité de plusieurs personnes qui se disputaient, selon la station.

Un homme de 28 ans a reçu plusieurs balles dans la poitrine et une fois au visage, a indiqué la police. Il a été emmené au Advocate Christ Medical Center où il a été déclaré mort. Un autre homme, 31 ans, a reçu une balle dans la poitrine et a été transporté à l’hôpital Stroger dans un état grave. Une femme de 33 ans a reçu une balle dans la main et elle a été emmenée chez Advocate Christ, où son état s’est stabilisé.

Une autre fusillade mortelle a été signalée vers 9 h 25 samedi, lorsqu’un homme de 27 ans a été touché par des coups de feu à East Garfield Park, dans le West Side.

Le Chicago Sun-Times a rapporté que la victime, Demarcus Reed, avait reçu une balle dans la tête et les fesses. Il a été déclaré mort sur les lieux, a indiqué la police.

Au moins quatre autres personnes ont été blessées samedi matin après qu’un homme armé a ouvert le feu sur une foule rassemblée dans un parc du côté sud.

La fusillade à 1 h 30 du matin à Jackson Park a laissé chaque victime hospitalisée au centre médical de l’Université de Chicago.

LE TIR DE CHICAGO FAIT 4 BLESSÉS, LE WEEK-END A DÉJÀ 16 ANS AU TOTAL

Un homme non identifié a reçu une balle dans la jambe droite et a été répertorié dans un état grave, a indiqué la police. Deux femmes, âgées de 52 et 20 ans, ont été blessées par balle et ont été inscrites dans un état passable. Un homme de 19 ans a reçu une balle dans le bras droit et a été répertorié dans un état passable.

Les violences du week-end ont commencé vendredi soir avec 11 personnes blessées dans des fusillades à Chicago.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le week-end dernier, au moins 70 personnes ont été abattues dans la ville et 12 ont été tuées.