Violences à Chicago : 5 tués à travers la ville, dont une fillette de 7 ans ; au moins 47 coups

Au moins cinq personnes ont été tuées et 42 autres ont été blessées dans des fusillades à Chicago ce week-end, selon les autorités.

La police de Chicago a déclaré que neuf adolescents et deux jeunes filles avaient été abattus dans la ville de samedi après-midi à dimanche.

Vers 15 heures dimanche, une fillette de 7 ans a été tuée et sa sœur de 6 ans a été blessée lors d’une fusillade dans le quartier de Belmont Central, dans le nord-ouest de la ville, a annoncé la police.

UN OFFICIER DE POLICE DE CHICAGO TRAÎNÉ PAR UN VÉHICULE DANS UN HIT-AND-RUN

Le chef de patrouille de la police de Chicago, Brian McDermott, parle de la fusillade de dimanche qui a fait la mort d’une fillette de 7 ans (Police de Chicago)

Les filles étaient assises dans un véhicule garé lorsque quelqu’un a ouvert le feu, selon le Chicago Tribune. La fillette de 7 ans a reçu une balle dans la poitrine et emmenée au centre médical universitaire de Loyola, où elle a été déclarée morte. L’autre fille a été touchée à la poitrine et aux aisselles et stabilisée dans le même hôpital.

Le premier homicide du week-end s’est produit à 17 h 15 vendredi à Belmont Cragin, dans le nord-ouest. Un homme de 18 ans se trouvait au milieu de la rue lorsque quelqu’un est passé dans un véhicule et lui a tiré dessus.

Vendredi soir, une personne a été tuée et deux autres blessées dans une fusillade sur l’autoroute Eisenhower, a annoncé la police. Deux personnes, âgées de 21 ans, ont subi des blessures mettant leur vie en danger et un garçon de 17 ans est décédé, a rapporté la chaîne WBBM-TV de Chicago.

Vers 00h30 dimanche, quatre personnes ont été abattues alors qu’elles se tenaient devant une résidence du quartier de Grand Crossing.

Une femme de 30 ans et un homme de 31 ans ont chacun reçu une balle dans la jambe, a indiqué la police. Deux autres hommes, 35 et 45 ans, ont été touchés au bras et à la jambe. Ils ont tous été emmenés au centre médical de l’Université de Chicago et répertoriés dans un état passable, a rapporté le Tribune.

Quelques heures plus tard, une femme a été blessée et un homme a été tué dans une autre fusillade dans le quartier de Chatham vers 2 heures du matin.

L’homme, 33 ans, et la femme, 34 ans, faisaient partie d’un groupe debout à l’extérieur lorsqu’ils ont été abattus, a indiqué la police. L’homme a reçu une balle dans la poitrine et il a été déclaré mort dans un hôpital de la région. La femme de 34 ans a reçu une balle dans la jambe et a été emmenée dans un hôpital local dans un état passable.

Vers 02h25 dimanche, deux adolescents et une femme de 23 ans ont été abattus alors qu’ils conduisaient à Mayfair, dans le nord-ouest de la ville, selon le journal.

UN HOMME DE CHICAGO SOUS caution pour une affaire d’arme à feu LORSQU’IL A TUÉ UN ÂGE DE 21 ANS

Une femme de 18 ans a reçu une balle dans la hanche et le bas du dos et était dans un état grave, tandis qu’un homme de 18 ans a reçu une balle dans le ventre et classé dans un état critique. La femme de 23 ans a subi une écorchure à la tête et était dans un état passable.

La police a déclaré que deux hommes dans la trentaine avaient également été abattus dans le quartier de Douglas Park vers 3 heures du matin. Les hommes sont arrivés à l’hôpital Mount Sinai dans un état critique, a rapporté le Tribune.

Un policier de Chicago a également été impliqué dans un délit de fuite vendredi soir. Les agents ont arrêté une Chevy Impala noire vers 19h30 dans le quartier d’Englewood lorsque le conducteur a fait marche arrière avec sa voiture et a traîné un officier, le coinçant entre le véhicule du contrevenant et un viaduc, a déclaré le département de police de Chicago (CPD) à Fox News.

Le délit de fuite s’est produit à quelques kilomètres seulement de l’endroit où l’agent Ella French a été tué par balle, et son partenaire grièvement blessé, lors d’un autre arrêt de la circulation le week-end précédent.

Ella French, agente du département de police de Chicago (Facebook)

Au moins 13 personnes ont été tuées et 73 ont été blessées le week-end dernier, a annoncé la police.

Greg Norman et Peter Aitken de Fox News ont contribué à ce rapport