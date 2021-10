Violences à Lakhimpur Kheri : détenue à Sitapur de l’UP, Priyanka Gandhi nettoie une chambre avec un balai au siège de PAC

in

Priyanka Gandhi Vadra et d’autres dirigeants du parti ont été arrêtés à Sitapur, le parti affirmant qu’ils n’avaient pas été autorisés à rencontrer les victimes des violences de Lakhimpur Kheri.

La dirigeante du Congrès Priyanka Gandhi Vadra faisait partie des nombreux dirigeants de l’opposition qui ont été arrêtés par la police de l’Uttar Pradesh lundi alors qu’ils se rendaient à la rencontre des parents des agriculteurs tués à Lakhimpur Kheri.

Pendant ce temps, une vidéo de Priyanka balayant une pièce avec un balai est devenue virale sur les réseaux sociaux. Bien que FinancialEpxress.com n’ait pas pu vérifier de manière indépendante la véracité de la vidéo, des rapports suggèrent que la vidéo concerne la pièce où Priyanka est détenue depuis le matin au siège de Sitapur PAC.

La vidéo est largement partagée par ses partisans et les militants du parti. Partageant la vidéo sur Twitter, le président du comité du Congrès de l’UP, Ajay Kumar Lallu, a écrit : « Didi Priyanka ji a lancé Satyagraha à Sitapur, une prison temporaire. Nous ne reculerons pas sans rencontrer les agriculteurs. Se battra jusqu’au dernier souffle pour la justice.

प्रियंका जी ने अस्थायी जेल सीतापुर में सत्याग्रह शुरू किया। से मिले बगैर पीछे नहीं हटेंगे। के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। #लखीमपुर_किसान_नरसंहार pic.twitter.com/O6KnN3kvuD – Ajay Kumar Lallu (@AjayLalluINC) 4 octobre 2021

Les membres du Congrès ont critiqué les fonctionnaires de police pour ne même pas avoir donné de chambre blanche à leur chef. « Est-ce leur Swachh Bharat ? C’est notre chef qui nettoie le balai sans aucun problème », a déclaré un responsable local du Congrès.

Plus tôt dans la journée, Priyanka Gandhi Vadra et d’autres dirigeants du parti ont été arrêtés à Sitapur, le parti affirmant qu’ils n’avaient pas été autorisés à rencontrer les victimes des violences qui ont éclaté lors d’une manifestation d’agriculteurs à Lakhimpur Kheri la veille.

Les dirigeants du Congrès ont dû emprunter des itinéraires alternatifs pour atteindre la zone frontalière d’Hargaon à Sitapur, car une sécurité renforcée était déployée sur les routes principales au milieu des tensions dans la région de Lakhimpur, frappée par la violence.

Le convoi de Gandhi avait été brièvement arrêté par des responsables de la police de l’Uttar Pradesh à Lucknow, où le secrétaire général du Congrès était arrivé dimanche soir, quelques heures après que des violences ont été signalées lors d’une manifestation contre les lois anti-agriculture ici.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.