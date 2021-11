Violences à Lakhimpur Kheri: la Cour suprême dit de laisser un juge à la retraite de la Haute Cour surveiller l’enquête, prochaine audience vendredi

Le tribunal examinait l’affaire dans laquelle le tribunal suprême avait ordonné le 26 octobre au gouvernement de l’Uttar Pradesh de protéger les témoins dans le cadre du programme de protection des témoins, 2018.

La Cour suprême a exprimé lundi son mécontentement face au rapport de situation déposé par le gouvernement de l’Uttar Pradesh dans l’affaire des violences à Lakhimpur Kheri, affirmant qu’il n’y a rien dans le rapport de situation à part dire que d’autres témoins ont été interrogés.

« Il n’y a rien dans le rapport d’étape si ce n’est que d’autres témoins ont été interrogés. Nous avons donné 10 jours. Les rapports de laboratoire ne sont pas non plus arrivés. Cela ne se passe pas comme prévu », a déclaré le juge en chef de l’Inde NV Ramana.

Il a proposé le suivi de l’enquête dans l’affaire par un juge indépendant pour s’assurer qu’il n’y a pas de confusion de preuves, suggérant les noms du juge Ranjit Singh (à la retraite) de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana et du juge Rakesh Kumar Jain (à la retraite). « Nous ne voulons pas ajouter de connotations politiques. Laissez un juge à la retraite (Haute Cour) superviser (l’affaire) », a déclaré le CJI.

Demandant au gouvernement de l’État de revenir avec des instructions sur la nomination d’un juge de HC pour ignorer l’enquête jusqu’à ce que l’accusation soit déposée dans l’affaire, le tribunal a déclaré qu’il se saisirait de l’affaire vendredi.

Les juges ont également déclaré qu’il semblait que deux FIR qui se chevauchaient dans l’affaire visaient uniquement à protéger l’accusé, Ashish Mishra, et que les enquêtes n’étaient pas séparées comme elles devraient l’être.

Un banc composé du juge en chef NV Ramana et des juges Surya Kant et Hima Kohli a demandé au gouvernement de l’UP pourquoi le téléphone portable d’une seule des 13 personnes arrêtées avait été saisi. « Êtes-vous en train de dire qu’aucun des accusés n’avait de téléphone portable avec lui ? Où avez-vous déclaré cela ? » a demandé le juge Kohli.

La magistrature avait demandé au gouvernement de l’État un rapport de situation sur le lynchage présumé d’un journaliste et d’un certain Shyam Sundar par la foule, après qu’un véhicule a fauché quatre agriculteurs protestataires.

La plus haute juridiction entend l’affaire Lakhimpur Kheri après que deux avocats aient écrit au CJI pour demander une enquête judiciaire de haut niveau, impliquant également le CBI, sur l’incident.

L’avocat du gouvernement de l’État avait déclaré à la cour suprême le 26 octobre que sur 68 témoins, les déclarations de 30 témoins ont été enregistrées en vertu de l’article 164 de la CrPC et que d’autres témoignages seront enregistrés.

« Sur ces 30 témoins, 23 prétendent être des témoins oculaires. Beaucoup de témoins sont des témoins formels de récupération et tout », avait déclaré l’avocat de l’État à la magistrature, ajoutant que 16 accusés avaient été identifiés jusqu’à présent.

La police a jusqu’à présent arrêté plusieurs accusés, dont le fils du ministre d’État de l’Union pour l’Intérieur Ajay Mishra, Ashish Mishra, dans le cadre de cette affaire.

Quatre agriculteurs ont été fauchés par un SUV à Lakhimpur Kheri lorsqu’un groupe s’opposant aux trois lois agricoles du Centre manifestait contre la visite du vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, le 3 octobre.

Deux employés du BJP et un chauffeur ont été battus à mort par les manifestants en colère, tandis qu’un journaliste local a également été tué dans les violences. Les dirigeants agricoles ont affirmé qu’Ashish Mishra était dans l’une des voitures qui auraient renversé les manifestants, mais le ministre a nié ces allégations.

