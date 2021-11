Violences à Lakhimpur Kheri : la Cour suprême nomme un ancien juge du HC pour surveiller l’enquête et reconstitue l’UP SIT

La cour suprême a également reconstitué l’équipe d’enquête spéciale, comprenant trois agents de l’IPS du cadre de l’UP, qui ne sont pas originaires de l’État.

La Cour suprême a confié mercredi à un ancien juge de la Haute Cour le suivi de l’enquête sur l’affaire des violences à Lakhimpur Kheri. La cour suprême a également reconstitué l’équipe d’enquête spéciale, comprenant trois agents de l’IPS du cadre de l’UP, qui ne sont pas originaires de l’État.

Le tribunal a déclaré qu’il entendrait l’affaire après que le SIT ait déposé un acte d’accusation dans l’affaire et qu’un rapport ait été reçu de Rakesh Kumar Jain, ancien juge de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana, qui surveillera désormais l’enquête.

Reconstituant le SIT, le tribunal comprenait trois agents de l’IPS – SB Shirodkar, Deepinder Singh et Padmaja Chauhan – en son sein.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.