Violences à Lakhimpur Kheri: la police dépose un acte d’accusation de 5 000 pages, selon Ashish Mishra présent sur place

L’équipe spéciale d’enquête (SIT) enquêtant sur les violences de Lakhimpur Kheri, qui ont fait huit morts, dont quatre agriculteurs et un journaliste, a déposé un acte d’accusation de 5 000 pages près de trois mois après l’incident.

Le SIT a nommé Ashish Mishra – le fils emprisonné du MoS Home Ajay Mishra – comme principal accusé dans son acte d’accusation, affirmant qu’il était présent sur le site lorsque les violences ont éclaté.

Des violences avaient éclaté à Lakhimpur Kheri le 3 octobre 2021, lorsque des agriculteurs protestaient contre la visite du vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya. Quatre agriculteurs agités ont été renversés par un véhicule. Ashish Mishra, fils du ministre d’État de l’Union pour l’Intérieur, Ajay Misra, a été arrêté dans cette affaire. Ajay Misra est actuellement le député du siège de Kheri Lok Sabha.

