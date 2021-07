Violences contre l’usine de zinc du Gujarat : FIR contre 200 personnes « inconnues »

in

Hindustan Zinc fait face à la colère des habitants du Gujarat pour son prochain complexe de fonderie de zinc de 10 000 crores dans la zone industrielle de Dosawada dans le district de Tapi.

La police a dû déposer un FIR contre 200 personnes «inconnues» tard lundi soir à la suite de violentes manifestations lors de l’audience publique de la nouvelle usine de fonderie de zinc de 300 kilotonnes par an (KTPA) proposée par HZL, présentée comme le plus grand complexe de fonderie de zinc au monde.

Dans le cadre de l’exigence légale, le Conseil de contrôle de la pollution du Gujarat (GPCB) avait mené une audience publique pour 91 villages situés dans un rayon de 10 km du site de l’usine proposée.

Au cours de l’audience, un grand groupe d’habitants a commencé à s’opposer à la procédure et a jeté des pierres sur les fonctionnaires. Selon un haut responsable de la police, plus de 120 obus de gaz lacrymogène ont été lancés par les flics pour débarasser la foule.

